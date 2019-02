La Versilia perde 200mila euro di contributi per le scuole, unica in Toscana

VIAREGGIO – «Per l’anno scolastico 2018/2019 le scuole della Versilia non potranno usufruire del contributo regionale per i progetti educativi per un totale di oltre 200mila euro tra infanzia (30mila) e primarie (178mila) persi» denunciano Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, e Andrea Recaldin, commissario provinciale di Lucca.

«La Versilia infatti non ha presentato il Progetto PEZ, unico caso in Toscana pare, perdendo definitivamente la possibilità di accedere ai fondi in questione, e questo nonostante ripetuti solleciti da parte della Regione – racconta Montemagni – si parla di finanziamenti dedicati a progettualità importanti come, per esempio, sostegno alla disabilità, formazione, inclusione, contrasto alla dispersione scolastica, supporto alla genitorialità, laboratori e molto altro. Per quest’anno le scuole dovranno attingere a risorse proprie, oppure tagliare, e questo è francamente inaccettabile». «Di chi è la responsabilità di questo pasticcio? La Conferenza Educativa Zonale, ente di cui fanno parte tutti i Comuni della Versilia tramite Sindaci o Assessori all’Istruzione, ha sede presso il Comune di Stazzema e la struttura di supporto tecnico-organizzativa presso Comune di Viareggio – spiegano Montemagni e Recaldin – e proprio qui sembrano ritrovarsi le responsabilità del caso».

«Per quanto ci riguarda chiederemo chiarimenti urgenti in merito alla questione al Sindaco Del Ghingaro, all’Assessore Mei e al consigliere delegato all’educazione Ricci, li devono a insegnanti, cittadini e genitori dei tanti alunni della Versilia – affermano i consiglieri comunali della Lega, Massimiliano Baldini, Maria Domenica Pacchini, Alessandro Santini e Alfredo Trinchese – quanto accaduto è grave e non deve assolutamente ripetersi, chi ha peccato di superficialità dovrà prendersi le responsabilità politiche del caso