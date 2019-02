La solidarietà costruisce sicurezza: si presentano sabato, con un’iniziativa pubblica i lavori di manutenzione realizzati dai migranti volontari sul parco fluviale

LUCCA – “La solidarietà costruisce sicurezza”. Ne sono convinti il Comune di Lucca, la Regione Toscana, la cooperativa Odissea e l’associazione “Percorso in fattoria”: che sabato prossimo (2 marzo) presentano i lavori realizzati dai volontari migranti nel parco fluviale e alla Fattoria Riva degli Albogatti. L’appuntamento è appunto per sabato, alle ore 12,30, con un’iniziativa pubblica alla Fattoria Urbana: a cui, oltre ai migranti che hanno portato a termine i lavori di manutenzione, parteciperanno anche il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessora al sociale Lucia Del Chiaro e il referente del sindaco ai diritti (e consigliere comunale) Daniele Bianucci. Ci sarà anche un piccolo aperitivo.

“Grazie al progetto della Regione “Sponda Si-cura”, un nutrito gruppo di volontari migranti ha potuto e voluto adoperarsi per settimane in lavori di manutenzione al parco fluviale e alla Fattoria Urbana, gestita per conto del Comune dall’associazione “Percorso in Fattoria” – spiegano Lucia Del Chiaro e Daniele Bianucci – Questi volontari sono tutti ragazzi arrivati dall’Africa, e ospitati nei nostri centri di accoglienza di Sant’Anna e Fagnano. E hanno posto in essere una lunga serie di piccoli lavoretti e manutenzioni, tra cui una prima ma importante risistemazione alla strada che, dal paese di Nave, porta fino alla Fattoria Urbana. Sabato prossimo ci ritroveremo tutti insieme, per presentare alla cittadinanza le opere realizzate: e speriamo che la partecipazione sia ampia e sentita. Noi siamo infatti convinti che sia con questi esempi, di impegno ed integrazione, che si costruisca una sicurezza importante per il nostro territorio. Un ringraziamento sentito va anche all’associazione “Percorso in fattoria” e a Marco Cecconi e Sergio Giannelli: due volontari che hanno lavorato a fianco dei ragazzi migranti”.