LUCCA – La Segreteria Studenti di Lucca dell’Università di Pisa chiude dal giorno 5 al giorno 18 agosto (estremi compresi) per le ferie estive.

Dal giorno 19 agosto l’attività riprenderà regolarmente per effettuare immatricolazioni e pratiche amministrative. Si ricorda che, dal 28 agosto fino al 30 settembre, la segreteria sarà aperta il mercoledi fino alle ore 16.00.

Quindi, oltre l’orario consueto – dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30 – nel giorno di mercoledi, senza interruzione, sarà possibile usufruire dei servizi della segreteria fino alle 16.30.

Si tratta di una decisione che arriva a seguito delle richieste avute negli anni e a fronte di un numero sempre maggiore di studenti che si recano negli uffici di Lucca, in via degli Orti, 8.

Nella segreteria di Lucca è possibile non solo iscriversi all’università, ma anche ritirare i bandi dei concorsi a numero chiuso, fare tutte le pratiche amministrative della carriera di uno studente, avere informazioni ed orientamento amministrativo, nonché un servizio di consulenza per le pratiche da effettuare on line.

All’interno della sede è sempre aperto un internet point gratuito a disposizione dei ragazzi che preferiscono effettuare le pratiche via internet seguiti dal personale di segreteria.

Si ricorda che la scadenza per la richiesta di borsa di studio è fissata al 30 agosto 2019.