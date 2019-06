La seconda edizione del“Palio dei Balistarii della Repubblica di Lucca”arriva a Montecarlo

MONTECARLO – Dopo l’entusiasmante weekend di inizio giugno con Lucca Medievale, tornano in azione i balestrieri dell’associazione Contrade San Paolino, questa volta non a Lucca ma bensì a Montecarlo, all’interno della Fortezza per un appuntamento imperdibile.

Inizialmente in programma a Maggio, e poi rimandata al 30 giugno a causa delle avverse condizioni meteo, la seconda edizione del “Palio dei Balistarii della Repubblica di Lucca” vedrà cimentarsi in duello fra balestre da banco i balestrieri dell’associazione suddivisi per contrada: Falcone, Granchio, Luna e Sirena. Il miglior tiratore si aggiudicherà la vittoria e alla relativa contrada sarà assegnato il Palio, realizzato dal maestro montecarlese Roberto Pasquinelli.

Il palio sarà presentato al pubblico questo sabato 22 Giugno alle ore 17.00, presso la Fortezza di Montecarlo, in concomitanza con la manifestazione di Ritorno al Medioevo, organizzata dal Gruppo Storico Montecarlese.

Alla manifestazione di domenica 30 giugno prenderanno parte anche altri gruppi, fra cui:

I Falconieri di Madre Terra, con i suoi affascinanti rapaci; Il Gruppo Storico Montecarlese, il Gruppo storico Casteldurante di San Ginese di Compito e l’associazione culturale culinaria M&T con il loro stand gastronomico con Ippocrasso artigianale, dolcetti medievali.

Ecco il programma dettagliato dell’evento:

* Ore 11.00 – apertura dell’accampamento medievale, tiri di prova dei balestrieri

* Ore 15.00 – corteo storico per le vie del centro, Palio dei balestrieri

* Ore 17.00 – dimostrazione di volo a cura dei falconieri

* Ore 18.30 – chiusura del villaggio medievale

Per l’ingresso è richiesto un contributo di 2 € (i minori accompagnati entrano gratuitamente), con cui si potrà accedere alla manifestazione e a tutto il complesso della Fortezza (il cui costo è normalmente di 5 euro, quindi se non l’avete mai visitata questa è l’occasione assolutamente da non perdere!). Il ricavato sarà devoluto alle associazioni partecipanti, al netto delle spese sostenute per l’organizzazione.