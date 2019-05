La scuola si presenta: fino al 30 maggio al Teatro San Girolamo, sedici tra spettacoli e concerti per l’edizione 2019 della rassegna

LUCCA – Con Facciamo l’orchestra, frutto del progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la musica nelle scuole realizzato dalla Scuola di Musica Sinfonia, prende il via oggi (martedì 21 maggio) alle ore 21 La scuola si presenta, la rassegna promossa da Teatro del Giglio e Assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. Al Teatro San Girolamo, un cartellone di diciannove spettacoli teatrali e musicali – tutti a ingresso libero – che si susseguono in ogni fascia oraria fino al 30 maggio, coinvolgendo oltre 2.500 persone tra partecipanti e spettatori.

La rassegna, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e alle associazioni del territorio che svolgono attività teatrale e musicale in collaborazione con gli istituti scolastici, è momento di sintesi, condivisione e valorizzazione delle esperienze teatrali e musicali realizzate nel corso dell’anno scolastico 2018-2019; un patrimonio prezioso, che dà conto di attività formative intense e diffuse, poste in essere in ambiti molto diversi tra loro ma con la finalità comune di condividere i percorsi, la difficoltà e le conquiste del far musica e teatro insieme. A presentare la rassegna questa mattina, in conferenza stampa nel ridotto del teatro, sono Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio, e Ilaria Vietina, assessora alle politiche formative del Comune di Lucca.

Gli appuntamenti in programma al teatro San Girolamo proseguono mercoledì 22 maggio (ore 16.30) con Il pifferaio magico del Laboratorio Retroscena (Associazione Teatrale Nando Guarnieri) e Vivi il genio che è in te (ore 18.30) della Scuola Primaria di Monte San Quirico. Giovedì 23 (ore 21) sarà la volta dello spettacolo No filter di Soul Dance. Venerdì 24, tre appuntamenti con la Scuola Primaria «Lorenzini»: Sei folletti nel cuore (alle ore 18.30), Cuore e ali (alle ore 20.00) e Di pianeta in pianeta (alle ore 21.00). La scelta di un fiore (ore 10.00), Passa la palla (ore 16) e Nasi (ore 21.00) sono i tre titoli in programma sabato 25, portati in scena rispettivamente dall’Associazione di volontariato Maria Antonietta e Renzo Papini, dall’Istituto «E. Fermi – G. Giorgi» e dal Laboratorio Retroscena (Associazione Teatrale Nando Guarnieri). Lunedì 27 gli allievi della Scuola Primaria «Santa Dorotea» si esibiranno in La zuppa di sasso, mentre martedì 28 (alle 10.00) C’era una volta una scuola dell’Istituto Superiore «N. Machiavelli», e alle ore 17.30 Lupi in città della Scuola Primaria «Papi» di San Ginese di Compito. Mercoledì 29 sarà la volta della Scuola didattica progetto lavoro A.N.F.F.A.S. onlus con Diversi e uguali (ore 10.00) e della sezione lucchese dell’Università 50&più con L’hotel del libero scambio (ore 21.00). La giornata conclusiva della rassegna, giovedì 30, vedrà impegnata la Scuola Primaria «Manzoni» di Marlia con due spettacoli frutto di un unico progetto – La storia di Giacomina e Il vagabondo e la principessa che non rideva mai -; alle 20.30 e alle 21.30 l’Associazione Teatrale Nando Guarnieri chiuderà la giornata rispettivamente con Conchiglia e bastone (Laboratorio Gianburrasca) e Oltre il muro (Laboratorio Teatro e non solo).

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale e irrinunciabile sostegno del Comune di Lucca cui si aggiungono gli apporti del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Toscana, e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre all’impegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, EGO Wellness Resort e Banco BPM.