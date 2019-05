La scuola media Massei di Mutigliano diventa completamente accessibile: lavori per 855.000 euro

LUCCA – Sono sostanzialmente terminati i lavori per l’ampliamento e la messa a norma della scuola media Massei di Mutigliano.

L’intervento, per un importo di 855.000 euro (405.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 400.000 euro della Regione Toscana e 50.000 euro a carico del Comune) è consistito nell’accostare in aderenza al retro dell’edificio esistente un nuovo corpo di fabbrica realizzato come riproposizione del fronte e con materiali conformi a quelli già presenti.

All’interno, sono state realizzate ex novo tre aule e due bagni, di cui uno accessibile alle persone con disabilità. E’ stata completamente ristrutturata la palestra a servizio degli studenti, con il rifacimento del solaio di copertura, il rafforzamento delle murature, è stato rifatto completamento l’intonaco eliminando il problema dell’umidità. Sono stati inseriti un ascensore e nuove scale completamente accessibili. I lavori hanno riguardato anche l’impiantistica con l’installazione, fra l’altro, di un’unica centrale termica a servizio di tutto l’edificio, che consentirà di ottenere dei risparmi nei consumi. E’ stato potenziato l’impianto antincendio, è stato rinforzato con una sottostruttura metallica il vano scale interno nella parte esistente, è stata rafforzata anche la portata dei solai delle aule e sono state inserite catene con funzione antisismica.

Le nuove aule e la palestra sono già state messe a disposizione della scuola. Utilizzando i risparmi ottenuti in fase di gara d’appalto, sono previsti alcuni ulteriori lavori alla terrazza, alla palestra, alla scala di emergenza e al tetto della parte dell’edificio che non è stata oggetto di ampliamento. Il Comune ha richiesto i necessari pareri alla Soprintenza, essendo la scuola un edificio vincolato: una volta ottenuto il via lilera, si potrà procedere con il cantiere in estate, per andare a inaugurare la nuova scuola Massei di Mutigliano all’inizio del prossimo anno scolastico.