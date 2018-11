La scrittrice Flavia Piccinni domani alla Camera, sabato a Lucca

LUCCA – Il testo sarà poi presentato a Lucca il 24 novembre presso la Sala Eletta Martini (via Sant’Andrea 33). A presentarlo insieme ai due autori ci saranno l’Ass. Ilaria Vietina e il caporedattore de “Il Tirreno” Luca Cinotti.

l libro-inchiesta di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, «Nella setta» (Fandango Libri) è già un caso. Mercoledì 21 novembre, alle ore 11, 30, a una settimana dall’uscita nelle librerie, il saggio verrà presentato presso la sala stampa della Camera dei Deputati. A organizzare l’evento, l’onorevole Stefano Mugnai (Forza Italia) che da anni segue e denuncia quanto accaduto nella comunità toscana del Forteto, di cui i due autori si occupano, rivelando risvolti inediti relativi alla vicenda. Alla presentazione del libro parteciperanno anche l’onorevole M5S Stefania Ascari, il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi (che ha definito il libro «un’inchiesta sconvolgente») e alcune vittime di organizzazioni settarie che racconteranno la loro esperienza. A moderare l’incontro, il giornalista di Radio Radicale, Massimiliano Coccia.

«Nella setta», arrivato in meno di sette giorni alla sua ristampa, racconta, tramite la voce di fuoriusciti e documenti inediti, il mondo torbido di un fenomeno di cui, finora, la politica si è sempre disinteressata, prestando il fianco ora a santoni e guru, ora a comunità abusanti. Dopo le rivelazioni di Piccinni e Gazzanni, è stata già aperta un’inchiesta su un’associazione finora sconosciuta che ha sede in Toscana e diramazioni in tutta Italia. All’incontro si discuterà anche dell’esigenza di monitorare il fenomeno settario e di introdurre strumenti per contrastarlo.

Il Libro

C’è un mondo oscuro che si muove fra potere, politica e business. Un mondo che si costruisce sulla pelle non dei più deboli, ma di persone che vivono momenti di difficoltà. Alla violazione psicologica si affianca spesso anche una violenza ancora più devastante, profonda e sconosciuta.

A vivere in questo mondo sotterraneo sono quattro milioni di italiani. Sono il vostro edicolante, la ragazza che vi prepara il cappuccino al bar la mattina, la signora simpatica che incontrate sull’autobus andando al lavoro o il vostro odiatissimo vicino. Sono persone inghiottite in quella zona grigia – che nel nostro paese soffre di un inspiegabile vuoto normativo – che s’annida al confine tra l’adesione a un nuovo culto e la manipolazione psicologica. Abusi sessuali ed economici, violenze fisiche, vite distrutte e piccoli imperi sono colonne portanti di questo allarmante universo misterioso.

Per raccontarlo, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni hanno viaggiato lungo tutta l’Italia. Si sono infiltrati in alcune comunità, hanno incontrato adepti ed ex membri, parlato con esperti e indagato i gangli politici ed econoici che rendono queste organizzazioni così potenti e aggressive. Ne emerge un quadro sconvolgente e inaspettato, che attraverso documenti inediti e ricerche investigative puntuali mostra tutti gli abusi a cui gli adepti sono sottoposti. Dalla sconvolgente comunità torinese dei monaci Durjaya, alla misteriosa Archeosofia, passando da pedinamenti e pedofilia, Nella Setta restituisce un’immagine inquietante e incredibile dell’occulto nel nostro paese.