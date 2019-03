La scomparsa della professoressa Rucireta

ALTOPASCIO – E’ deceduta ieri, 26 marzo, la professoressa Lucia Rucireta Barghini, 74 anni (familiarmente “Luciapia”).

Per oltre venticinque anni ha insegnato materie letterarie a centinaia e centinaia di alunni. Tutti la ricordano con affetto: era esigente durante le ore di lezione ma si faceva voler bene dai ragazzi, con i quali era sempre disponibile a dispensare consigli e suggerimenti utili.

Dopo un quarto di secolo di onorato servizio come educatrice presso la scuola media Ungaretti, per raggiunti limiti di età era andata in pensione per godersi il suo meritato riposo – ma ha sempre continuato a coltivare i suoi interessi socio culturali e in particolare si è dedicata alla lettura e ai libri, la sua grande passione. Sempre presente, è rimasta nel cuore di molti suoi allievi.

Lascia il marito e due figli, ai quali vanno le nostre sentite condoglianze.