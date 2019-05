La scienza nei pub: torna Pint of Science il grande evento di divulgazione scientifica anche a Lucca

LUCCA – Dalle tracce della memoria nel nostro cervello al ruolo dello sviluppo dell’empatia in età evolutiva, dalla materia oscura ai buchi neri ed il loro ruolo chiave nella teoria della gravità quantistica, dal machine learning a come convivere con i robot.

Questi incontri scientifici esplosivi e spumeggianti caratterizzeranno Pint of Science Pisa-Lucca 2019, che è alla sua quarta edizione della manifestazione internazionale di divulgazione scientifica nata nel 2012 nel Regno Unito e arrivata ad abbracciare 23 città italiane e 24 paesi nel mondo, coprendo tutti e cinque i continenti.

Un appuntamento che ormai sta diventando un classico nella primavera lucchese e pisana, che ritorna per il quarto anno consecutivo da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio.

I pub coinvolti sono tre: a Lucca è il Caffè Letterario Luccalibri sul viale Regina Margherita, a Pisa, l’Orzo Bruno in via delle Case Dipinte e il Caffè Letterario Volta

Pagina in via S.Martino, mentre Tech Me Out, Atoms to Galaxies e Beautiful Mind sono i macrotemi di quest’anno corrispondenti a tecnologie, fisica e neuroscienze.

«Pint of Science risponde al nostro desiderio di rendere la scienza alla portata di tutti in un contesto informale come il pub sotto casa – spiega Alessia Tricomi, responsabile nazionale e Presidente dell’Associazione Culturale Pint Of Science Italia–. Il format, ormai collaudato essendo questa la ottava edizione a livello mondiale e la quinta in Italia, consiste nel mettere insieme un pubblico di semplici appassionati insieme a ricercatori impegnati in temi di grande attualità nel campo delle scienze. Il tutto con un linguaggio che al tempo stesso risulti semplice ma non banale. Parliamo di scienza ma davanti a un boccale di birra è il nostro slogan!».

«Lucca e Pisa quest’anno sono alla loro quarta edizione di Pint of Science – commenta Denis Bitnaya, il coordinatore locale di Pint of Science Pisa-Lucca – Negli scorsi anni in entrambi le città l’evento ha riscosso un grande successo; gli studenti, i ricercatori, le famiglie hanno riempito i pub e manifestato grande passione e curiosità per la scienza. Anche quest’anno ci aspettiamo un forte coinvolgimento del pubblico che verrà catapultato durante queste tre sere di maggio in mezzo ai racconti di scienza, formule e birra. Spero fortemente che il pubblico riesca ad avvicinarsi e a sentire proprie l’importanza, la bellezza e, perché no, il divertimento che la scienza ci offre, magari pure con qualche boccale di birra!».

Una menzione particolare ed un grazie vanno anche al team di Pint of Science Pisa-Lucca che con il suo entusiamo e passione ha reso e sta rendendo tutto questo possibile, a tutti i pub che si sono offerti di ospitarci, a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del festival e agli sponsor nazionali grazie ai quali questo evento è possibile. Pint of Science Pisa-Lucca 2019 quest’anno ci offre nove talk, uno a testa in ciascun locale per tre sere:

A Lucca, il 20 maggio, il professor Filippo Giannetti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e noto radioamatore, ci parlerà della figura di Guglielmo Marconi e del contributo della città di Lucca nel progresso delle radiotecnologie.

Il 21 Maggio il giovane ricercatore in Informatica Marco Podda ci parlerà dell’intelligenza artificiale e di come a breve impatterà la nostra società.

Il 22 maggio, sempre alle 19 al Luccalibri, il professor Andrea Caiti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa ci parlerà dei robot e delle implicazioni delle nostre interazioni con loro.

A Pisa all’OrzoBruno segnaliamo il 20 maggio il professor Eugenio Paoloni che ci parlerà di Tempo Spazio e Materia, a seguire il giorno dopo professor Walter Del Pozzo con dottorandi Luca Marchetti e Ivano Basile ci spiegheranno l’importanza dei buchi neri nello studio della gravità quantistica e, per finire, professore “chiara fama” Steven Neil Shore ci racconterà come trovare un buco nero.

Martedì 21 maggio alle ore 21 al Volta Pagina di Pisa l’intervento di Antonino Cattaneo, professore di fisiologia presso la Scuola Normale Superiore e presidente dell’European Brain Research Institute, centro di ricerca fondato dalla Levi-Montalcini, ci parlerà della natura delle tracce della memoria nel cervello e , successivamente, il 22 di maggio sempre alle 21 dott.ssa Annarita Milone, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e dirigente medico presso IRCCS Stella Maris di Pisa ci racconterà dell’importanza cruciale dello sviluppo dell’empatia e della regolazione emotiva nell’età evolutiva.

Qui sotto, nel dettaglio, il programma di Lucca e Pisa di Pint of Science 2019. Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale della manifestazione www.pintofscience.it e, per ulteriori dettagli sui talk, all’indirizzo www.pintofscience.it/events/ pisa.

TECH ME OUT/ Luccalibri, viale Regina Margherita, 113, Lucca (inizio ore 19:00)

Lunedì 20 maggio: Filippo Giannetti – I tre scienziati della stazione radio fantasma di Lucca

Martedì 21 maggio: Marco Podda – Machine Learning. Il futuro è già qui.

Mercoledì 22 maggio: Andrea Caiti – Convivere con i robot

ATOMS TO GALAXIES/ Orzo Bruno, via delle Case Dipinte 6 (inizio ore 19:00)

Lunedì 20 maggio Eugenio Paoloni (INFN) – Tempo Spazio Materia. Tre semplici misteri

Martedì 21 maggio Walter Del Pozzo, Luca Marchetti, Ivano Basile – I buchi neri: una finestra sulla

gravità quantistica

Mercoledì 22 maggio Steven Neil Shore (INFN) – Come trovare un buco nero.

BEAUTIFUL MIND/ Volta Pagina, via S.Martino, 6 (inizio ore 21:00)

Lunedì 20 maggio: Raffaele Mazziotti – Gli occhi sono lo specchio dell’anima? Cosa rivelano le

nostre pupille

Martedì 21 maggio: Antonino Cattaneo – La natura delle tracce della memoria nel cervello

Mercoledì 22 maggio: Annarita Milone – E se in età evolutiva non si sviluppa sufficiente empatia e

regolazione emotiva?

Pint of Science – La Storia

Nel 2012 Michael Motskin e Praveen Paul erano due ricercatori all’Imperial College di Londra. Diedero vita ad un evento chiamato “Meet the researchers” (Incontra i ricercatori) nel quale alcuni malati di Parkinson, Alzheimer, malattia del motoneurone e sclerosi multipla potevano andare nei loro laboratori a vedere quale tipo di ricerca facessero. L’evento fu molto motivante sia per i visitatori che per i ricercatori.

Pensarono che se le persone vogliono entrare nei laboratori e incontrare i ricercatori, perché non portare i ricercatori fuori ad incontrare le persone? E così nacque Pint of Science. Nel Maggio 2013 si tenne la prima edizione di Pint of Science che ha portato al grande pubblico alcuni dei più rinomati ricercatori a raccontare il loro lavoro innovative agli amanti della scienza e della birra. È stato un successo strepitoso.

In Italia, la manifestazione è sbarcata nel 2015 coinvolgendo per prime sei città – Genova, Trento, Siena, Roma, Pavia, Milano – addirittura più che triplicate nello spazio di poche edizioni. Quest’anno, infatti, il festival si svolgerà in contemporanea in ben 23 città italiane (Avellino-Sarno, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa-Lucca, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Siena, Trento-Rovereto, Trieste e Torino) e 24 paesi letteralmente in ogni angolo del mondo (Australia, Belgio, Brasile, Canada, Costa Rica, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Sudafrica e Thailandia).

Pint of Science è organizzato dall’associazione culturale no-profit “Pint of Science Italia” ed è un evento senza scopo di lucro a cui tutti collaborano su base volontaria, realizzato grazie al supporto di INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e SIERR (Società Italiana Embriologia Riproduzione e Ricerca).