La psicologa Alessandra Bortolotti presenta “in attesa di te” a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Luci ed ombre della maternità, la figura del padre, il ruolo dei nonni. E ancora, il contesto moderno della famiglia allargata e, soprattutto, le aspettative che la società crea nei confronti della coppia e in particolare della madre: di questo e di molto altro parlerà la dottoressa Alessandra Bortolotti, psicologa esperta del periodo perinatale. L’occasione sarà l’incontro “In attesa di te”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi per sabato 20 ottobre, alle ore 10.30, presso il Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. Il convegno rientra nelle celebrazioni del 150esimo anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Sole, patrona del Comune di Pietrasanta, che ha coinvolto gli altri Comuni della Versilia storica nella programmazione degli eventi dedicati.

Relatrice in numerosi convegni in tutta la penisola, più volte ospite di programmi televisivi e scrittrice di successo – suoi i libri I cuccioli non dormono da soli, edito da Mondadori, ed il best seller E se poi prende il vizio?, edito da Il Leone Verde – Alessandra Bortolotti intratterrà il pubblico su tematiche importanti, riguardanti la maternità, attraverso una visione diversa: bandite le ‘magiche ricette di felicità’, ecco che è necessario al contrario valorizzare la particolarità e l’unicità di ciascuna famiglia, unica strada per giungere alla serenità familiare.

Nel corso dell’incontro, inoltre, verrà presentato un nuovo progetto rivolto ai genitori, inerente la maternità, a cura del dottor Marco Sacchelli. Laureato in Psicologia positiva, Sacchelli lo scorso anno ha collaborato con il Comune di Forte dei Marmi, portando nelle scuole primarie il progetto “L’elettrocardiogramma della felicità”.