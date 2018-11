La Provincia di Lucca premiata ad ECOMONDO per il restauro dell’ex-convento di S. Agostino

LUCCA – La Provincia di Lucca è stata premiata a Rimini nell’ambito della Fiera Ecomondo 2018 per il restauro funzionale e la riqualificazione dell’ex convento di S. Agostino di Lucca che ospita da quasi due anni il Liceo Musicale “Passaglia”.

Il riconoscimento è stato conferito l’8 novembre a Rimini da Legambiente Nazionale e consegnato all’arch. Francesca Lazzari, dirigente dell’Ufficio tecnico dell’amministrazione provinciale di Lucca accompagnata dall’arch. Fabrizio Mechini che ha curato gran parte del progetto e dei lavori che hanno impegnato le ditte incaricate dall’amministrazione provinciale, insieme con il responsabile dello staff della Presidenza della ProvinciaPaolo Benedetti, nonché dell’ing. Francesco Cecati che a suo tempo seguì per la Soprintedenza archeologica e belle arti il restauro dell’antico convento risalente al 1300.

Questa la motivazione del premio di Ecomondo assegnato alla Provincia di Lucca per i sistemi innovativi di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione ed anche per le soluzioni adottate sotto l’aspetto dell’acustica:

“Le aule del liceo musicale Passaglia di Lucca, nell’ex convento di S. Agostino, hanno conquistato la classe A energetica grazie a una ristrutturazione ecocompatibile. Tre anni di lavori (terminati nel 2016) realizzati con materiali ecocompatibili hanno migliorato la sicurezza statica e sismica dell’edificio, l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche e garantito un’elevata efficienza energetica. Essendo un liceo musicale c’è stata una cura particolare per il suono, a partire dalla coibentazione termo-acustica delle murature. La classe A è conseguenza, tra le altre cose, dell’impianto di riscaldamento radiante con un innovativo sistema di pavimento galleggiante che ha consentito di far passare i cavidotti e colmare i vari dislivelli presenti al piano senza demolire le preesistenti pavimentazioni, dell’illuminazione a led, del sistema di ricambio forzato dell’aria. La sala musica è inoltre dotata di un’illuminazione particolarissima con elementi-luce tubolari che richiamano le canne dell’organo”.

Ecomondo è la fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea; un evento internazionale che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Nel settore della green e circular economy l’Italia è ai primi posti in Europa, in particolare nell’efficienza energetica, nel riciclo dei rifiuti e nella produttività delle risorse.

