La prima “Notte Creativa” a Pietrasanta, venerdì inedito tra arte, animazione e bellezza

PIETRASANTA – Bellezza, creatività, artigianato, design ed animazione artistica di Pietrasanta con la prima edizione della “Notte Creativa”. Venerdì inedito, quello in programma venerdì 30 agosto nel centro storico con le iniziative organizzate dal neo Distretto Creativo di via Barsanti pronto a trasformare, per una serata, in un salotto all’aperto di energia una delle vie dell’arte e dello shopping più vivaci.

Notte Creativa. Arte ed artigianato, musica e danza, ristorazione ed enogastronomia, proiezioni e realtà virtuale, design e secret room e molto altro: sono alcuni degli ingredienti del ricco calendario di iniziative promosse dal Distretto Creativo che animeranno dalle 18.00 in poi via Barsanti colorata da tappeti pregiati della Galleria Morandi Tappeti.

Una ventina le attività commerciali tra gallerie, ristoranti, giardini e corti private coinvolte pronte a sfoderare il meglio della creatività, decine gli artisti, creativi e stilisti sulla scena con esibizioni e performance live. E’ per esempio il caso di Cosimo Vella alla Galleria Ponzetta, della designer e autrice Elena Berton all’omonimo Spazio Elena Berton con dimostrazione di intreccio con strisce di pelle toscana conciata al vegetale e la lettura di alcuni brani del suo libro, della pittrice Paola Prato alla galleria Intreccio Arte, Elena Monzo ed i Pop Up Moon Zoo alla Galleria Giovanni Bonelli.

Spazio naturalmente alla cucina e al buon bere con l’aperitivo – performance al Filippo Ristorante, con la proposta tipica toscana al Ristorante Barsanti 54 ma anche alla cucina che diventa forma d’arte e nostalgia con la mostra fotografica all’Osteria La Vineria di Fabiola Romano e all’abbinamento arte e vino al Bar à Vins con la presentazione della bottiglia creata per celebrare l’icona dell’arte pop “Keith Haring Supertuscan”.

Da non perdere l’evento alla Daphne Milano Collezione Sposa con la stilista Daniela Del Cima, la Secret Room dell’Atelier Maria Teresa Grilli per abbracciare l’essenza della bellezza, la proiezione animata alla Galleria Tano Pisano con il progetto “2Regards”, alla Kyro Art Gallery e Agenzia Pietrasanta con l’installazione di Marco Nizzoli e alla Galleria Paolo Lazzerini tra live painting e danza, alla Paola Raffo Arte Contemporanea in collaborazione con l’architetto Antonio Raffanelli con Arte e Realtà Virtuale, un percorso immerso nella realtà virtuale con le opere di Emanuele Giannelli fino al Restauro Tappeti d’Arte con una dimostrazione di come nasce la costruzione di un tappeto tra ordito, nodo e trama.