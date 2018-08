La prima nazionale de ‘Il Mercante di Venezia’ chiude la stagione de La Versiliana

PIETRASANTA – Si conclude con una prima nazionale la 39° edizione del Festival della Versiliana. Dopo aver collezionato tanti successi ed accolto numeroso pubblico, il cartellone confezionato dal direttore artistico Massimiliano Simoni, proporrà per sabato 25 agosto (ore 21.30) sul grande palco della Versiliana, “Il Mercante di Venezia” di cui sarà protagonista Andrea Buscemi.

Tra le opere più celebri di William Shakespeare, il Mercante di Venezia che debutta al Festival della Versiliana è firmato per la traduzione e adattamento dallo stesso Andrea Buscemi, impegnato sul palco insieme a Francesco Tammacco, Nicola Fanucchi, Martina Benedetti, Livia Castellana, Pantaleo Annese, Stefano Doroni, Roberta Grenci. Una commedia di non facile definizione e dalla struttura perfetta in cui le vicende si alternano in due luoghi opposti e speculari: Venezia, regno della realtà, e Belmonte regno dell’illusione abitato dalla bella Porzia. ( biglietti posto unico Euro 12,00 tel 0584. 265757 www.versilianafestival.it )

A Venezia si compirà la storia di Antonio e dell’ebreo Shylock (magistralmente interpretato da Buscemi, ultimamente chiamato a dividersi fra il mestiere del teatro e il ruolo di assessore alla Cultura del Comune di Pisa) che del primo rivendicherà “una libbra della bella carne” per non aver onorato un debito. L’opera poi raggiungerà il punto culminante nella scena del processo, dove i due mondi finalmente si incontreranno, e dove Porzia in veste di avvocato annienterà Shylock con sottile e calcolato istrionismo, sciogliendo i nodi di una vicenda complessa e sfuggente.

Un’opera che torna prepotentemente alla ribalta, in un tempo in cui occorre prestare maggiore attenzione al significato di “diverso”.