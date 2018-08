La polizia lo insegue per le vie del centro: in manette giovane spacciatore

LUCCA – Inseguimento per le vie del centro storico di Lucca: la polizia ha così fermato un giovane spacciatore.

Il giovane – 20 anni, italiano e incensurato – è stato individuato dagli agenti in servizio mentre si trovava in via San Girolamo: alla vista della pattuglia, infatti, il ragazzo è salito in bicicletta e si è dato velocemente – troppo velocemente – alla fuga.

Un comportamento che ha insospettito la polizia che ha così inseguito il giovane per le vie del centro, riuscendo a fermarlo e, quindi, a controllarlo.

Il giovane, al controllo, è stato trovato in possesso di sei piccoli involucri di hashish per un peso complessivo di 13,5 grammi e 80 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio che, secondo gli investigatori, potrebbero essere provento dell’attività di spaccio.. Al termine dei controlli, il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.