La polizia arresta topo d’auto scoperto mentre frugava nella macchina presa di mira

VIAREGGIO – Topo d’auto scoperto dal titolare della macchina, prima lo aggredisce, poi si dà alla fuga, ma alla fine viene ‘beccato’ dalla polizia.

E’ accaduto ieri mattina, attorno alle 9 a Viareggio: è a quell’ora che la centrale operativa del 113 ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che ha raccontato di star inseguendo un uomo, dall’apparenza straniero, che, giusto pochi minuti prima, aveva sorpreso a rovistare nella propria auto, parcheggiata in via Galvani. Il topo d’auto, per cercare di guadagnarsi una via di fuga, inoltre ha aggredito il titolare della macchina per sfuggirgli, ma la manovra gli è riuscita solo parzialmente.

A quel punto è scattato l’allarme e le volanti che stavano effettuando i normali controlli del territorio, sono intervenute nella zona, presidiando le possibili vie di fuga. Il malvivente – che dalla descrizione è risultato essere una vecchia conoscenza della polizia – è stato visto da alcuni agenti scavalcare il muro di cinta della stazione ferroviaria, all’altezza del cavalcaferrovia.

Quando si è visto scoperto, l’uomo si è tolto la maglia e ha cercato di disfarsi, gettandoli a terra, del portafogli in pelle nera e di un’agenda, sempre di colore nero. A quel punto, ha provato a fuggire dapprima sulla massicciata e, poi, una volta scavalcata la recinzione del canale di bonifica, di nuovo per le strade di Viareggio.

La polizia, però, non lo ha mai perso di vista e gli agenti si sono messi al suo inseguimento, notando che aveva scavalcato anche il muro di cinta del mercato ortofrutticolo. A quel punto, però, il malvivente era accerchiato e gli agenti lo hanno di fatto spinto a cercare rifugio in un’area transennata utilizzata solo come deposito dei mezzi comunali.

Sebbene non avesse più via di scampo, l’uomo ha comunque reagito e ha cercato più volte – fortunatamente invano – di colpire con pugni e calci gli agenti, che però sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.

La polizia ha anche recuperato la refurtiva – il portafogli e l’agenda – di cui il malvivente si era disfatto che è stata restituita al proprietario, il quale, a causa dell’aggressione del topo d’auto è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale unico della Versilia: qua i medici gli hanno medicato le ferite alla mano destra, giudicate guaribili in 5 giorni. La vittima ha quindi sporto querela negli uffici del Commissariato per quanto accaduto.

E’ stato così che l’uomo, di 35 anni, di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, nonché pluripregiudicato è stato accompagnato al Commissariato e dichiarato in stato di arresto: adesso dovrà rispondere di rapina impropria e resistenza.