La Polisportiva Volley Capannori parte con la preparazione e cerca nuove giovani leve

CAPANNORI – La Polisportiva Volley Capannori, al via dell’attività sportiva 2019/2020, e nel voler consolidare i propri gruppi è alla ricerca di nuove giovani leve.

Infatti i gruppi che costituiscono le squadre femminili del team capannorese, da questo 19 agosto, iniziano la preparazione in vista della prossima stagione agonistica e fervono i preparativi per il “reclutamento” in funzione dell’allestimento di ulteriori gruppi squadra. L’attività tecnico-agonistica prevede, quest’anno, la partecipazione ai seguenti campionati femminili: 2.a Divisione, under 18, under 14 e under 13 a seguire prenderanno il via anche, come avviene da qualche anno, i corsi di minivolley oltre che i progetti scuola che interessano gli Istituti scolastici della Scuola Primaria di Massa Macinaia, San Ginese e Guamo e la Scuola Secondaria di primo grado Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio (tutte del comprensorio didattico del comune di Capannori).

Lo staff dirigenziale, presieduto da Luca Fontana, ha riconfermato anche per il 2019/2020 i coach: Maurizio Gigante (allenatore 2° Grado – 3° Livello Giovanile – Fipav), Erika Franceschini (allieva allenatore – 1° Livello Giovanile, nonché dirigente responsabile del settore volley); Francesca Marchi (allieva allenatore – 1° Livello Giovanile, Smart Coach – Laureanda in Scienze Motorie – preparatore fisico di base); Federica Alberigi (allieva allenatore – 1° Livello Giovanile – Laureata in Scienze Motorie) e Arianna Tavella (Laureata in Scienze Motorie – collaboratrice allenatori), affidando loro il compito di continuare nel lavoro fisico, tecnico e didattico già programmato nella decorsa stagione agonistica.

Ai gruppi under 18 e Seconda Divisione, si aggregheranno i nuovi arrivi che avranno modo di integrarsi subito con il gruppo squadra, atlete affidate anche quest’anno ai coach Gigante e Franceschini, al fine di proseguire il cammino per migliorarsi e considerando la giovane età della squadra le aspettative su questo gruppo sono più che positive.

Mentre le ragazze dei gruppi under 13 e under 14, anch’esse allenate da Erika Franceschini e Maurizio Gigante, hanno tutti i presupposti per divenire delle compagini molto competitive a breve termine, infatti, già dalla scorsa annata, le giovanissime atlete hanno mostrato una buona capacità di apprendimento, frutto di tanto e serio lavoro. Il restante settore giovanile, sarà affidato ai coach Federica Alberigi e Arianna Tavella.

Il presidente Luca Fontana, unitamente al consiglio direttivo, ha altresì affidato al coach Maurizio Gigante, vista l’esperienza pluriennale nel settore pallavolistico sia maschile che femminile, la coordinazione delle attività tecniche di tutte le squadre concernenti la società, in particolare quelle del settore giovanile al fine di curare se pur in maniera principalmente indiretta il percorso di crescita delle atlete.