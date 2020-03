La Polisportiva Capannori centra il quattordicesimo successo consecutivo nel volley

LUCCA – Ancora una vittoria, la quattordicesima di fila, per la Polisportiva Capannori nel campionato Uisp di volley femminile. Nella trasferta di Bientina le ragazze di coach Giordano Donatelli partono a rilento per poi ingranare il consueto ritmo e conquistare l’intera posta in palio grazie a un perentorio 3-0. Adesso il gruppo è atteso da una pausa in vista della trasferta di venerdì 13 in casa dello Stiava Volley.