La Polisportiva Capannori campione d’inverno nel campionato Uisp di pallavolo femminile

CAPANNORI – Tre vittorie e una sconfitta per il settore volley della Polisportiva Capannori che soprattutto rimane a punteggio pieno con la squadra senior che partecipa al campionato Uisp femminile. Le biancorosse battono 3-0 il fanalino di coda Pallavolo Arno e terminano il girone d’andata a punteggio pieno con una serie aperta di 10 vittorie. Ora la testa è al prossimo impegno contro il Discolo martedì 11 febbraio alle 21.40.

Nel campionato Under 18 femminile arriva una sconfitta per 3-0 (25-15, 25-22, 25-16) dal Porcari Volley. Una partita in cui le avversarie hanno vinto meritatamente mostrando maggiore aggressività e determinazione.

CAPANNORI: Avanzinelli (libero) Battisti 1, Da Valle 6, Doroni, Favilla 3, Franceschini, Lanfri 6, Lencioni (libero), Lundari 4, Palmucci 7, Sabatino 6, Zefi. All. Gigante

Contro il Porcari Volley vince invece il gruppo Under 14 nel campionato Csi. La partita termina 3-1 (26-24, 20-25, 25-19, 25-18) grazie alla determinazione delle biancorosse che nel terzo e nel quarto set riscattano la sconfitta dell’andata.

CAPANNORI: Amaducci 8, Bandoni 3, Borello 14, Del Grande 1, Favilla, Giuli 16, Lorenzoni 1, Martinelli 9, Mori, Raffaelli 3, Rossi 10. All Gigante

Successo anche per l’Under 13 che supera in casa per 2-1 (25-13, 25-23, 20-15) la Kriva Pantera Lucchese Bianca facendo vedere un’ottima pallavolo specialmente nel primo set.

CAPANNORI: Amaducci 10, Bandoni 3, Borello 9, Del Grande 8, Giuli 14, Lorenzoni 2, Rossi 4, Saviozzi 2. All. Franceschini