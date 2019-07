La poesia in musica di De Andrè al Caffè delle Mura con il “Progetto in La minore”

LUCCA – Prosegue con l’omaggio a Fabrizio De André la programmazione di “Musica d’estate al Caffè”, il ciclo di concerti organizzato dall’Antico Caffè delle Mura assieme a Circolo Lucca Jazz e Animando.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 11 luglio alle 22, quando a esibirsi nel giardino del Caffè saranno i musicisti di “Progetto in La minore”, gruppo musicale nato a Lucca alla fine degli anni Novanta da un’idea di Roberto Puccini e Marcello Ragone per reinterpretare in modo creativo il repertorio di Fabrizio De André personalizzandone gli arrangiamenti e per cercare, in questo modo, di offrire un prodotto che non è solo una copia dell’originale, bensì una proposta musicale nuova e sempre in evoluzione.

Col tempo il “Progetto” si è ampliato e molti altri elementi si sono aggiunti al duo iniziale. È proprio la collaborazione con musicisti provenienti dalle più disparate esperienze artistiche che contribuisce a creare atmosfere e sonorità di volta in volta diverse, lasciando spazio alla creatività di ognuno di loro. Per l’appuntamento al Caffè delle Mura “Progetto in La minore” sarà composto da Roberto Puccini (chitarra e voce), Marcello Ragone (percussioni e voce), Dinorah Abela (violino), Fabrizio Biro Bartoli (chitarra blues), Martino Biondi (basso e voce) e Laura De Luca (flauto e voce).

L’ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Come sempre è possibile cenare al Caffè delle mura a partire dalle 20:30, prenotando un tavolo al 334 3412486.