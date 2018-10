La nuova tagione del Teatro dei Differenti di Barga

BARGA – Tanti nomi previsti nel cartellone 2018-2019 del Teatro dei Differenti di Barga. Calcheranno la scena scena nomi come Luca Argentero, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Lillo e Greg, Vinicio Marchioni e Francesco Montanari, Antonio Catania, Nicolas Vaporidis, Maurizio Mattioli, Laura Morante, le Nina’s Drag Queens, e molti altri ancora.

Tanta varietà anche nei generi previsti, si andrà da spy comedy a monologhi, da tragedie a tragicommedie, da thriller a sperimentazioni drammaturgiche e tanto altro ancora. Il cartellone 2018-2019 del Teatro dei Differenti di Barga è realizzato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, il primo circuito multidisciplinare in Italia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e si propone come scopo quello di esplorare, attraverso dieci titoli (nove in abbonamento e uno spettacolo in lingua inglese per i ragazzi delle scuole) forme, linguaggi e modalità di generi diversi.

La vasta scelta di questa ricca offerta è volta all’intrattenimento di un pubblico di tutte le età, ed è tale da confermare nuovamente il titolo di luogo di riflessione, incontro e dialogo che il Teatro dei Differenti detiene ormai da molti anni: quello di un teatro che dialoga con il territorio e con i suoi abitanti, disposto ad accogliere nella propria tradizione le proposte culturali degli artisti che si susseguono sul palcoscenico, una messinscena dopo l’altra.

Testimonianza dell’alto gradimento delle proposte è la grande partecipazione alla vita del teatro, testimoniata dal numero di presenze (265 spettatori a serata su una capienza di 286 posti) oltre che dal successo di TeatrOnline, il progetto giornalistico realizzato da Francesco Tomei (in collaborazione con Neon Film Production di Stefano Cosimini e Simone Gonnelli) che nella passata stagione ha coinvolto le principali realtà sociali del territorio. Un racconto “in diretta” social della vita “in” e “intorno” al teatro.

Quest’anno il format di TeatrOnline si estende sul territorio toscano per raggiungere anche i teatri di Reggello, Siena e Carrara; rimane, naturalmente, il Teatro dei Differenti di Barga.

Prezzi invariati : si conferma anche quest’anno la scelta di mantenere invariati i prezzi dei biglietti (a partire da 13 euro) e degli abbonamenti (a partire da 80 euro).

Novità : per gli universitari possessori della Carta dello Studente è riservato un prezzo speciale di 8 euro; le riduzioni per i giovani sono valide fino a 30 anni.

FTS “Aspettando i 30 anni” : per il suo trentennale (autunno 2019) Fondazione Toscana Spettacolo già nella stagione 2018-2019 propone iniziative rivolte al pubblico per offrire sempre nuove occasioni di vivere lo spettacolo dal vivo e di raccontare l’esperienza a teatro: Carta dello spettatore FTS, biglietto sospeso, biglietto futuro, buon compleanno a teatro, carta dello Studente della Toscana, diventa storyteller. Proposte per il pubblico di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più inclusiva.

L’apertura di stagione è all’insegna della comicità: si parte infatti con la performance dei comici e showmen Lillo e Greg, protagonisti (venerdì 9 novembre) di GAGMEN, esilarante spy comedy, con scenografie e costumi sorprendenti, cambiamenti e inversioni di ruoli, calata in un’atmosfera tra 007 e Matrix.

Una via per codificare il contemporaneo è certamente la compagnia toscana Sotterraneo che dal 2005 ha sterzato in maniera originale sul versante dei nuovi linguaggi.

OVERLOAD, è un esperimento di intertesto teatrale (in scena mercoledì 5 dicembre) in cui, a partire da un discorso centrale, gli attori in scena offrono continuamente dei collegamenti che il pubblico è libero di rifiutare, continuando a seguire il filo della narrazione, o di cogliere, perdendosi in un labirinto di distrazioni, alla ricerca del frammento che è molto simile alla nostra esperienza quotidiana.

Venerdì 14 dicembre è la volta di Luca Argentero al suo debutto in teatro diretto da Edoardo Leo su testo di Gianni Corsi, È QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO?. Un monologo con le vite straordinarie di tre Luigi Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre sportivi che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina, facendo sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani.

È una pièce tra comicità e malinconia quella che vede protagoniste Isa Danieli e Giuliana De Sio, in scena venerdì 18 gennaio conLE SIGNORINE. Il testo di Gianni Clementi, drammaturgo napoletano molto apprezzato da critica e pubblico, è ambientato in un piccolo appartamento: due sorelle zitelle, Addolorata e Rosaria, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. È la fotografia di una società attuale sempre più portata a considerare “il mondo fuori” come il nemico.

La tradizione prosastica tardo ottocentesca è al centro di UNO ZIO VANJA, rilettura del capolavoro di Anton Čechov. Nella serata di mercoledì 30 gennaio, Vinicio Marchioni e Francesco Montanari saranno i protagonisti del malinconico dramma delle occasioni mancate, delle aspirazioni deluse di un gruppo accomunato da legami di parentela o dal semplice caso, che parla molto e fa molto poco per sfuggire a una condizione di cui è insoddisfatto (tematica, purtroppo, di grande attualità).

Ancora Shakespeare nell’appuntamento di giovedì 7 febbraio: vivace miscela di teatro e musica, QUEEN LEAR è una rivisitazione del King Lear del celeberrimo drammaturgo inglese. Interpreti d’eccezione sono le Nina’s Drag Queens, le cui maschere eclettiche ed eccessive sono la chiave perfetta per una declinazione contemporanea del fool shakespeariano.

Domenica 17 febbraio il palcoscenico dei Differenti ospita un trio di attori brillanti che hanno fatto della comicità la loro cifra stilistica: Antonio Catania, Nicolas Vaporidis e Maurizio Mattioli saranno i protagonisti de L’OPERAZIONE, coinvolgente esempio di drammaturgia contemporanea al servizio della commedia.

Modellato sui thriller degli anni Cinquanta e Sessanta, VOCI NEL BUIO, in scena domenica 3 marzo, immergerà gli spettatori nella storia avvincente di una donna in pericolo che, a differenza di quanto accade solitamente in queste vicende, dimostra indifferenza: dovrà uscirne con le sue uniche forze. Protagonista la splendida Laura Morante che si misura con un personaggio complesso in un testo divertente, dove niente e nessuno sono come sembrano.

Il Misantropo non ha bisogno di semplificazioni o “istruzioni per l’uso” perché la sua essenza è limpida, contemporanea e dolorosa. IL MI SANTE DI MOLIÈRE (prodotto da Il mulino di Amleto/Tedacà) ci racconta che “il misantropo” siamo noi con la nostra costante difficoltà d’incontrare l’altro, di cui, però, non possiamo fare a meno. Infatti, il sottotitolo recita: una commedia sulla tragedia di vivere insieme. Chiusura di stagione martedì 19 marzo.

Campagna abbonamenti

conferme fino a martedì 23 ottobre

nuovi abbonamenti da mercoledì 24 ottobre