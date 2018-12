“La musica e la danza van d’accordo”, il concerto degli auguri natalizi 2018

LUCCA – Il “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani”, come ogni anno il giorno 8 dicembre, organizza il consueto “Concerto degli auguri”; l’occasione di sabato conclude le attività musicali 2018 del Circolo stesso. Alle ore 17.30, nella Sala dell’affresco del Complesso di San Micheletto, un singolare pomeriggio etichettato come “La musica e la danza van d’accordo”, coniuga danza, musica vocale e strumentale, attraverso una sequenza di brani con musiche di Alfredo Catalani e Giacomo Puccini: altra occasione per ricordare il 160esimo dalla nascita di quest’ultimo. Anche il titolo del concerto ricorda Puccini, poiché si tratta di una citazione dall’atto unico Il tabarro, ricordando altresì di quest’ultimo i cento anni dalla prima rappresentazione assoluta (New York, Metropolitan, 14 dicembre 1918).

Protagonisti del concerto le danzatrici soliste e coreografe Chiara Cinquini e Agnese Biffoli; l’attore Stefano Francasi, due danzatori della Società di Danza appartenenti ai Circoli di Livorno e Lucca, Sara Floridia ed Edoardo Cuconato; Lucia Massetani cura le coreografie dei brani Piccolo valzer e “O mio babbino caro”. Alla parte coreutica si inserisce quella per voce e pianoforte, con il soprano Eleonora Contucci e la pianista Laura Pasqualetti; conduce l’intero concerto, Loredana Bruno.

Non si tratta del solito concerto per voce e pianoforte, bensì della sequenza cronologica di brani selezionati dalle opere di Catalani (La Wally, in apertura di concerto) e da quelle di Puccini: da Le Villi fino a Turandot; su tali brani, eseguiti nella versione orchestrale su basi, sono costruite le coreografie, dove i danzatori evocano il momento drammaturgico dell’opera comunicandone significato, espressività e contenuto, attraverso la danza anziché la parola normalmente cantata. Alle arie d’opera si intersecano quelle da camera di Giacomo Puccini nella prassi esecutiva originale.

L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti. La prenotazione telefonica è obbligatoria (347

9951581).