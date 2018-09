La maggioranza in Comune si compatta attorno a Bianucci contro l’attacco mosso dai 5 Stelle

LUCCA – Il consigliere Bindocci continua con la sua politica della provocazione cercando di portare scompiglio nella maggioranza, ma, purtroppo per lui, non ci riesce come dimostrato anche nel consiglio di giovedì scorso, dove ha attaccato duramente il consigliere Bianucci, per altro assente, reo di non essere d’accordo sulla sua proposta di mozione per esprimere cordoglio alle vittime del caporalato. Ha chiesto addirittura che il sindaco revochi a Bianucci la delega per i diritti umani: ci sembra che la vis polemica del “nostro” abbia superato oltre che la fase elettorale anche il buon gusto…

Nello specifico c’era infatti unità d’intenti sul sostegno alle vittime, ma c’era anche la richiesta di approfondimento rispetto alla genericità del documento scritto in fretta e presentato all’approvazione oltre la mezzanotte. Di fronte a incertezze e perplessità, il consigliere Bindocci con uno dei suoi gesti teatrali ha ritirato la mozione. Se fosse stato realmente interessato al documento lo avrebbe messo in giro da subito per concordarlo e arricchirlo.

In una cosa siamo d’accordo con lui: ”I diritti umani sono una cosa seria” e anche noi “crediamo che meritino una attenzione seria e migliore” che non sia quella di suscitare bagarre per uscire il giorno dopo sulla stampa.

Quando Bindocci ha fatto delle proposte serie e propositive, non abbiamo mai mancato di prenderle in considerazione e approvarle. Se viceversa lo scopo è provocare, si assuma le sue responsabilità. Pertanto non condividiamo affatto la sfiducia senza senso nei confronti del Consigliere Bianucci

I gruppi consiliari di Lucca di

Partito Democratico

Lucca Civica

Sinistra con Tambellini