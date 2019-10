La Lucchesia a Montreal: una giornata di eventi realizzata dai Lucchesi nel Mondo

LUCCA – Presso la Casa d’Italia di Montreal, lo scorso venerdì 4 ottobre, si sono svolte una serie di attività per la promozione del nostro territorio e lo sviluppo del Turismo delle Radici (che coinvolge soprattutto i giovani lucchesi ed italiani di seconda e terza generazione) per le quali è partita dalla nostra città una delegazione composta dal Sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, dal Presidente del Teatro del Giglio, Gianni Del Carlo, e dalla Presidente della Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, che ha ideato e coordinato il progetto per la realizzazione del quale è stata fondamentale la collaborazione del locale Comites e della sua Presidente Giovanna Giordano, affiancata dal lucchese Renzo Orsi, nonché del Consolato Generale d’Italia, guidato dalla dott.ssa Costantini.

Le attività hanno preso avvio la mattina con un workshop nel corso del quale il Sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha svolto un’ampia presentazione del nostro territorio, delle sue eccellenze e degli eventi più significativi che vi si svolgono durante l’anno, integrata dai video realizzati da Lucca Promos all’interno della campagna The Lands of Giacomo Puccini, una presentazione che ha molto interessato i numerosi tour operator coinvolti per l’occasione dal Consolato di Montreal e dall’Enit.

Nel pomeriggio, alla presenza di un folto pubblico e dei rappresentanti della comunità italiana, è stata inaugurata l’esposizione “Meraviglie italiane a Montreal”, dove, accanto alle suggestive foto delle Dolomiti realizzate da Georg Tappainer, un’ampia sezione è stata dedicata alla Lucchesia, terra di Giacomo Puccini, presentata con una serie di immagini che hanno destato l’interesse dei presenti, che si sono rivolti ai componenti la delegazione lucchese chiedendo informazioni aggiuntive e manifestando grande interesse. I partecipanti all’evento hanno poi avuto modo di scoprire e degustare alcuni prodotti tipici del territorio, che sono stati presentati durante il cocktail: protagonista, per la Lucchesia, il vino di Montecarlo e delle Colline Lucchesi offerto grazie alla collaborazione del Consorzio della Strada del Vino e dell’Olio.

La giornata si è conclusa con il concerto lirico “Tra Puccini e l’Operetta”, realizzato dal Teatro del Giglio di Lucca ed introdotto dallo stesso Presidente del Teatro, Gianni Del Carlo. Si sono esibiti la soprano Michel Buscemi, il tenore Marco Mustaro, il baritono Mattia Campetti, accompagnati al pianoforte dal Maestro Nicola Pardini. Gli artisti hanno presentato le più celebri arie pucciniane ed alcuni brani di operetta in una sala al completo, ricevendo gli entusiastici applausi del pubblico.

Agli eventi della giornata sono stati presenti anche l’Ambasciatore italiano ad Ottawa, Min. Pl. Tuffari, il Direttore generale per gli Italiani all’estero ed i flussi migratori, Min. pl. Luigi Vignali e l’on. La Marca, eletta nella circoscrizione estero. Hanno partecipato inoltre i Consoli ed i Direttori degli Istituti di Cultura dei Paesi anglofoni, convenuti a Montreal per i lavori dell’assemblea convocata dallo stesso Ministero, con alcuni dei quali sono stati presi accordi per prossime manifestazioni di promozione del nostro territorio.

L’evento, che ha visto protagonisti, oltre alla Lucchesia, anche le Dolomiti e il Friuli Venezia Giulia, è stato realizzato grazie al supporto di Lucca Promos, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, e con uno specifico sostegno del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha apprezzato questa promozione integrata cui hanno preso parte, oltre alla Associazione Lucchesi nel Mondo, altre associazioni di emigrazione (Bellunesi nel Mondo, Trentini nel Mondo, Giuliani nel Mondo, Friuli nel Mondo).