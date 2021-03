La Lucchese che incantava l’Italia, il ricordo di chi l’ha vista in Serie A

La macchina del tempo deve fare qualche sforzo notevole per riavvolgere il nastro di questa storia. I ricordi affiorano tra le pieghe della memoria, ormai lontani più di settant’anni. Le foto sono ingiallite e il mondo appare come se fosse sempre stato in bianco e nero, ma la verità è che dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, la vita era tornata a colori. A Lucca si potrebbe dire a colori rossoneri, magari adagiati su una maglia a strisce verticali, come quella della Lucchese Libertas. La squadra di calcio cittadina rappresenta una fede, un grande orgoglio per la comunità dell’Arborato Cerchio e dintorni, tanto che in riva al Serchio si gioca la Serie A, la massima serie del gioco più bello del mondo.

Mario Bosi è un classe 1936 – ad agosto saranno 85 le primavere sulle sue robuste spalle – e ancora ricorda di quando con suo padre, agricoltore delle campagne a sud della città, lo portava al Porta Elisa per l’evento della Domenica. “Lo stadio era bello, era colorato e andarci era una grande emozione. Sembrava di fare qualcosa di speciale, una vera festa. A volte lo raggiungevamo a piedi, altre volte in bicicletta, ma non sentivo mai la fatica. Poi la gente era tantissima, si riempiva tutto quanto e si stava uno sopra all’altro. Alle volte neanche riuscivo a vedere il campo”, racconta Bosi. “Non ricordo bene quale fosse la prima partita che ho visto dal vivo, sono passati tanti anni (ride), tuttavia ho vivida nella memoria una vittoria contro la Triestina, con la quale sembrava che ogni pallone potesse finire in rete, avrò avuto dodici o tredici anni. Quello è stato un bel momento, anche perché non si vinceva spesso”. Per la cronaca la Lucchese vinse 7 a 2, era il campionato 1949/1950.

“Il Milan, l’Inter e la Juventus venivano a giocare qui, che non era un campo facile per nessuno. Al Porta Elisa si vendeva cara la pelle, ci facevamo rispettare”, continua nel suo racconto Bosi. Qualche giocatore dell’epoca, grazie alle prestazioni coi rossoneri riuscì a conquistare la maglia della nazionale azzurra, come ad esempio Nichelini e Bertuccelli, ma qualcun altro era l’idolo del pubblico: “Il capitano Scarpato, senza dubbio il migliore dell’epoca. Cuore e grinta da vendere”, afferma con sicurezza il vecchio tifoso della Pantera. Nel 1952 la Lucchese perse la Serie A, non riconquistandola più. Negli anni d’oro del calcio anni ’90, quelli della spinta del Gruppo Superal, la Pantera riuscì a sfiorare due promozioni nella massima divisione, senza però toccarle con mano. Mario Bosi, invece, ben prima smise di frequentare il Porta Elisa, il lavoro e l’amore lo hanno portato a emigrare verso altri lidi: “Intorno ai 20 anni andai a vivere a Genova, dove conobbi mia moglie. Non sono più tornato allo stadio di Lucca, ma i ricordi di quelle domeniche li conservo gelosamente ancora adesso e il mio cuore sarà per sempre rossonero”.

FOTO: FOTO ALCIDE