La K-production in Olanda e partecipa all’Open Day promosso dall’Università di Leida

VIAREGGIO – Grande soddisfazione per Claudia Sodini, viareggina e fondatrice dell’associazione K-production che si occupa di Teatro, Circo e Scienza. Il 28 ottobre infatti parteciperà all’open day dell’Osservatorio Astronomico di Leida (Olanda), il più antico osservatorio astronomico universitario esistente al mondo.

Claudia Sodini sarà presente con EX-NIHILO, una Escape Room Scientifica sviluppata in collaborazione con Ran Peleg, chimico isreliano.

Le Escape Room sono giochi ormai conosciuti in tutto il mondo ma non sono in molti ad usarle come strumento didattico: è questo il progetto portato avanti da Claudia e Ran.

Nel gioco infatti si scopriranno tante piccole curiosità matematiche e scientifiche in una modalità accessibile e divertente a tutti.

Ex-Nihilo è già stato presentato nel 2017 in India ad un festival internazionale interdisciplinare e alcune altre escape room didattiche (progettate con Claudia Bianchi) sono state presentate durante la La Notte dei Ricercatori 2017 e 2018 a Frascati.

LE ATTIVITA’ DELLA K-PRODUCTION

La formula vincente della K-production, associazione sportiva e culturale è quella di occuparsi di circo, teatro e scienza.

Oltre ai corsi di CIRCO e TEATRO, la K-production collabora con le scuole di ogni ordine e grado con laboratori per ragazzi e corsi di formazione insegnanti e partecipa a festival nazionali e internazionali.

Lo scorso anno ha collaborato con oltre 10 scuole tra Infanzia e Primaria tra versilia e carrara proponendo laboratori di circo o laboratori ludico scientifici a più di 700 bambini e ragazzi.

Dopo 4 anni di partecipazione ad Asconoscienza (Svizzera) ( ed è già stata inclusa nell’edizione 2019!), aver tenuto conferenze su matematica e giocoleria presso festival nazionali di matematica e scuole di circo, ha partecipato alla notte dei ricercatori a Frascati (Roma) con un laboratorio su CIRCO E SCIENZA (2017) e con due ESCAPE ROOM DIDATTICHE (2017, 2018).

CHI E’ CLAUDIA SODINI: Claudia Sodini è Ingegnere Informatico e Dottore di Ricerca in Informatica. Dopo 10 anni di teatro, si è formata come Insegnante di Circo frequentando il 2° Corso Universitario per lo studio delle Attività Motorie applicate alle Arti Circensi (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). Insegna Teatro e Circo a bambini/ragazzi/adulti, lavora con le scuole di ogni ordine e grado. E’ animatrice scientifica in mostre matematiche, ha tenuto conferenze su matematica e giocoleria a festival nazionali ludico-matematici, ha svolto laboratori in Italia e all’estero.

Lavora con bambini/ragazzi/adolescenti/universitari/adulti tutta la settimana…e lo fa con gioia.