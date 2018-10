“La Forza delle Idee OFF”: al Cavanis un incontro dedicato a tutti i curiosi di storie vissute ed immaginate

PORCARI – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcari, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e l’Associazione culturale Venti d’arte propone “La Forza delle idee OFF”: sabato 20 ottobre 2018 alle 16.15, al Centro Culturale Cavanis, si terrà un incontro dedicato a tutti coloro che sono curiosi di ascoltare storie di vita vissuta o immaginata.

“In Toscana – affermano l’assessora Fabrizia Rimanti e il neo assessore alla cultura Roberta Menchetti – il mese di ottobre rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di libri e non solo. Da molti anni, infatti, esiste una campagna regionale di valorizzazione delle biblioteche, della diffusione della lettura e del libro dal titolo “Ma dove? In biblioteca”. Il focus quest’anno è la bibliodiversità, intesa come diversità culturale e diversificazione della produzione editoriale. In considerazione – continua l’Assessora – del percorso messo in atto dal nostro Assessorato, già da gennaio a maggio 2018 “La Forza delle Idee – La Vita raccontata da scrittori illustri e talenti emergenti”, l’evento “OFF”, ossia “andare oltre”, entra nella Biblioteca e la valorizza, proponendo nuove occasioni di incontro con il libro”.

Il pomeriggio si strutturerà in tre momenti distinti, caratterizzati da una pluralità di proposte rivolte a target differenziati. Alle 16:15 nella Sala Ragazzi della Biblioteca comunale di Porcari, in collaborazione con i volontari Nati per Leggere, sarà realizzato un momento di promozione della lettura in famiglia. L’appuntamento è dedicato, in particolar modo, ai bambini in età prescolare.

A seguire, in Biblioteca, nella Sala Lettura Adulti, sarà presentato l’ultimo romanzo di Alessio Biagi “È tutta una follia Raymond Bosco” edito da Meligrana Editore. Si tratta del primo romanzo di una saga dedicata al personaggio Raymond Bosco, scrittore nato a New York da genitori immigrati in America dalla Toscana.

Intorno alle 18:30, all’interno dell’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Olivo Ghilarducci “Le braccia al collo. Amore e Politica nel ’68”, edito da Maria Pacini Fazzi Editore. Un romanzo che parla del movimento del ’68 nel suo cinquantesimo anniversario. Non un libro politico, ma ricco di idee, sogni, ambizioni e sentimenti vissuti dal giovane protagonista che condivide i sentimenti con tutta una generazione.

Alla conclusione del pomeriggio sarà offerto un aperitivo. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Comunale (0583 211884) o all’Associazione Culturale Venti d’arte (www.ventidarte.com).