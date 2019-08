La Fondazione Versiliana sui disservizi verificatisi durante il party di ferragosto

PIETRASANTA – <<In merito ai disservizi che si sono verificati in occasione del party di ferragosto allestito presso l’area Caffè de La Versiliana, la Fondazione precisa che l’evento è stato organizzato direttamente dal gestore del bar.

La Fondazione Versiliana si è impegnata esclusivamente a concedere, in accordo con il gestore e come da contratto con esso stipulato, lo spazio per lo svolgimento della serata.

Il buon esito del servizio bar e catering, che fino ad oggi si è dimostrato all’altezza delle esigenze del pubblico della Versiliana, non poteva far in alcun modo presagire il verificarsi dei disservizi avvenuti.

La Fondazione Versiliana, pur non essendo direttamente responsabile, esprime il proprio rammarico per l’accaduto e si scusa con i partecipanti della serata>>.

La Fondazione Versiliana