La festa di Potere al Popolo di Lucca

LUCCA – Indietro non si torna! A meno di un anno dalla sua nascita, Potere al Popolo si sta radicando capillarmente sui territori, aprendo Case del Popolo in tutta Italia e organizzando il suo corpo militante.

Anche a Lucca l’assemblea territoriale non si è fermata alle elezioni: abbiamo continuato ad approfondire e a schierarci su lavoro, scuola, ambiente e diritti e siamo parte attiva nella Società Popolare di Mutuo Soccorso, attraverso la quale ad ottobre apriremo la prima Casa del Popolo della lucchesia, in barba ai cattivi pronostici di chi ci accusava di essere un mero cartello elettorale.

Per fare il punto delle attività politiche svolte fino ad ora e organizzare l’autunno di lotta ed opposizione, Potere al Popolo Lucca chiama a raccolta simpatizzanti e militanti domenica 16 settembre, ai campi sportivi di Nozzano, per Potere al Popolo in festa!

Il programma della giornata prevede alle ore 17 un incontro dal titolo “Voci dal territorio” durante il quale alcuni comitati cittadini, rappresentanti sindacali e migranti ci offriranno un quadro delle vertenze politiche locali, indicando prospettive di lotta e mobilitazione. Saranno presenti in qualità di ospiti il “Comitato per l’attuazione della Costituzione della Valle del Serchio”, il “Comitato Sanità Lucca”, il “Comitato No Asse di Penetrazione (Viareggio)”, rappresentanti sindacali delle aziende in vertenza e Amadou Sow, un rappresentante della comunità migrante.

Dalle 19 circa apericena e Contratto Sociale GNU_FOLK in concerto, bar popolare, biliardino e dj set fino a tarda sera!

Durante la festa sarà possibile (ma non obbligatorio) aderire formalmente a Potere al Popolo: l’adesione è un segno di supporto al progetto politico e permetterà di votare attivamente sia nella assemblea locale che sulla piattaforma informatica nazionale. Gli aderenti saranno inoltre chiamati ad ottobre a scegliere lo statuto nazionale di Potere al Popolo ed eleggere i rappresentanti nel futuro coordinamento nazionale.

Evento FB: https://www.facebook.com/events/870064449859804/

Contatto: palplucca@nullgmail.com

Potere al Popolo! Lucca