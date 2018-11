La Fanfara “Tenente Giorgio Giannaccini” compie dieci anni: festa grande domenica 25 a Pozzi

VERSILIA – Pozzi e la Versilia festeggiano domenica 25 novembre i dieci anni della Fanfara Alpina “Tenente Giorgio Giannaccini”, tra le più valide, conosciute e amate formazioni musicali attive nell’intera sezione alpina Pisa-Lucca-Livorno. La festa è promossa dal Gruppo Alpini di Pozzi in collaborazione con il Comune di Seravezza e con il sostegno di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

Appuntamento alle ore 9:00 in piazza Fratelli Cervi. Si inizierà con l’alzabandiera e con la celebrazione della Santa Messa per passare poi alla consegna degli attestati ai componenti della Fanfara e alla premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso “Disegna gli alpini” promosso per l’occasione. L’iniziativa ha avuto una larga ed entusiastica adesione tra i ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie seravezzine. Domenica mattina i disegni saranno esposti al pubbico. In caso di avverse condizioni meteo la cerimonia e la mostra si terranno nella canonica della chiesa dei SS. Leonardo e Guido. La mattinata si chiuderà con il corteo per le vie del paese e, alle 13, con il pranzo sociale nella sala della Pubblica Assistenza (per informazioni e prenotazioni chiamare uno dei seguenti numeri: 346 7066767 – 335 7733472).

«Un plauso al responsabile del Gruppo Alpino di Pozzi Alfredo Tarabella e allo storico presidente della Fanfara “Tenente Giorgio Giannaccini” cavalier Mario Mori e a tutti i componenti dei due sodalizi per la passione con cui da tanti anni portano avanti le rispettive attività», dice il presidente del Consiglio Comunale Riccardo Biagi. «Bellissima l’idea di coinvolgere attraverso il disegno gli alunni delle scuole primarie, affinché anche le nuove generazioni conoscano e apprezzino i valori e le attività dei nostri Alpini. All’evento di domenica il Comune aderisce ufficialmente. Rivolgo un caldo invito a tutti i cittadini affinché partecipino numerosi».