“La Doleur” e “Oh Mio Dio” al Circolo del Cinema di Lucca

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 21 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film LA DOLEUR di Emmanuel Finkiel. È la storia di una giovane scrittrice, la Duras, militante della Resistenza, ambientata nell’inverno del 1944, quando la Francia era occupata dei nazisti. Il film è la sua disperata ricerca di ricevere notizie del marito deportato. Si incontra e scontra con un poliziotto francese che la lusinga. Un film dalla prospettiva nuova, che fa del dolore della ricerca un atto di grande cinema. Come afferma Fabio Ferzetti, “tra sfocature, sdoppiamenti, uso geniale della voce narrante mai forse il cinema aveva colto il nucleo più straziante di quell’epoca in una prospettiva così personale e insieme dolorosamente rivelatrice”. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 25 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà un evento speciale con la proiezione in prima visione di OH MIO DIO! di Giorgio Amato con la presenza in sala del regista. Nel giorno di Natale la messa viene bruscamente interrotta da un uomo con una tunica rossa che asserisce di essere il figlio di Dio, sceso nuovamente dal cielo per rimproverare l’umanità di aver disatteso il suo comandamento più importante: “Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi”… Un film bizzarro, che trasmette emozioni ed è efficace per fotografare un Paese votato all’egoismo come religione e regola di vita. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.