“La cura in una stanza”: l’istallazione site-specific di Pino Deodato si inaugura il 6 luglio

PIETRASANTA – Sabato 6 luglio, in occasione della quarta edizione della Collectors Night, la Galleria Susanna Orlando presenterà all’interno della Galleria in Via Garibaldi 30 a Pietrasanta, l’istallazione di Pino Deodato, intitolata “la cura in una stanza”.

Si tratta di una mostra nata dall’esigenza di creare un luogo carico di tensione magica, dove chi entra viene immediatamente avvolto dai colori e affascinato dalle lenzuola, dalle terracotte e dalle mura anch’esse dipinte, dove i soggetti, quasi tutti abbracci, si alternano a superfici ricamate.

Attraverso questa mostra l’artista ha voluto evidenziare l’importanza del “sostegno”, umano e poetico, necessario per vivere in una comunità dove, al contrario, troppo spesso oggi non si ha l’occasione di soffermarsi su questi aspetti: la tipica figura maschile delle opere di Deodato infatti non è mai sola, ma sempre tesa a “sostenere”, qualcuno o qualcosa, e sempre pronta ad accogliere l’altro, che può arrivare in qualsiasi momento e da qualsiasi parte.

Per questo tema speciale e proprio nell’ottica di sottolineare l’importanza del “sostegno”, l’artista e la gallerista hanno optato per una curatela diversa da quella usata fino a oggi, coinvolgendo Fondazione Telethon, charity biomedica che dal 1990 lavora ogni giorno per dare risposte concrete a chi lotta contro una malattia genetica rara.

Per l’occasione, verrà editato il Giornale nº4 con testi di:

Francesca Pasinelli – Direttore Generale Fondazione Telethon

Luigi Naldini – Direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon di Milano (Tiget)

Luca Zingaretti – Attore, Ambasciatore di missione Fondazione Telethon

Susanna Orlando

_______

Pino Deodato (Nao di Jonadi-Vibo Valentia, 1950) dopo gli studi nella sua città natale, nel 1969 si trasferisce a Milano, studia all’Accademia di Brera e fin da subito inizia una brillante carriera espositiva. Pino Deodato vive e lavora a Milano.

la cura in una stanza

PINO DEODATO

6 luglio – 18 agosto 2019

Inaugurazione sabato 6 luglio 2019, ore 19:00

Via Garibaldi 30, Pietrasanta

Orari Galleria: 11-13 / 18-23 ogni giorno

Galleria Susanna Orlando N° 2

Via Garibaldi, 30 – Pietrasanta (LU)

T + 39 0584 70214

info@nullgalleriasusannaorlando.it

www.galleriasusannaorlando.it