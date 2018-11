La Coppa del Mondo a Pietrasanta (unica tappa Toscana), passerella nel Chiostro tra filmati e show

PIETRASANTA – La Coppa del Mondo di Sci Alpino in mostra a Pietrasanta. Giornata evento unica domenica 11 novembre, in occasione della festa di San Martino, nel Chiostro di S. Agostino, con la presentazione ed esposizione della Sfera di Cristallo in vista dell’appuntamento sabato 22 dicembre a Madonna di Campiglio con la 65esima edizione della gara maschile di slalom speciale sul Canalone Miramonti, la celebre 3Tre. Pietrasanta sarà l’unica città toscana ad ospitare una delle 26 tappe del “3Tre on Tour” promosso dal comitato 3Tre e dall’azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e Sci Club Versilia Ski: attesi anche il primo cittadino, Alberto Stefano Giovannetti insieme all’assessore allo sport, Andrea Cosci ed il Senatore ed Assessore ai Beni, Attività Culturali e Turismo, Massimo Mallegni oltre al Presidente dell’associazione Angelo Maremmani.

Pietrasanta sarà infatti l’unica tappa toscana del tour nazionale per vedere e toccare dal vivo la Sfera di Cristallo. Nel Chiostro di S. Agostino sarà creata una vera e propria “sala” dedicata con tanto di podio per scattarsi le foto, video-racconti spettacolari ed aneddoti a cura della memoria storica della 3Tre, Paolo Luconi Bisti e naturalmente gadget e molto altro (dalle 18.00 in poi).