La Compagnia dei Balestrieri festeggia 48 anni con un week end dedicato ai bambini

LUCCA – Per celebrare il suo 48° compleanno, infatti il suo atto costitutivo è datato 30 settembre 1970, la Compagnia Balestrieri ha deciso di offrirsi un fine settimana particolare, inizia infatti sabato prossimo una nuova interessante attività dell’associazione volta a far conoscere ai bambini lucchesi la “nobile arte dello tiro con la balista”.

Alle ore 15,30 presso la Casermetta del Baluardo San Pietro (Sede della Compagnia) avrà luogo la presentazione del nuovo ambizioso programma volto a preparare i balestrieri del futuro tramite la costituzione di una vera scuola dotata di balestre su misura per i più piccini. Con questo progetto la Compagnia ha deciso di aderire all’iniziativa, già in essere presso le città federate di Massa Marittima e San Marino, di realizzare una Palio Junior cui possano partecipare solo bambini.

Per far questo ha in animo di prendere contatti con le scuole lucchesi (elementari e medie) per poter accedere alle strutture al fine di divulgare la gloriosa storia della nostra città e le attività svolte dalla Compagnia.

Sabato quindi non solo si potranno conoscere i programmi futuri dell’Associazione che prevedono i corsi per Tamburini, Sbandieratori, Arcieri e Balestrieri ma sarà possibile far provare ai bambini, gratuitamente ed in piena sicurezza, l’ebbrezza del tiro con le nuove balestre da postazione.

Il progetto è ampio e impegnativo infatti ha comportato la realizzazione di nuovi pancacci a misura e soprattutto di una decina di “balestrucce” in grado di scagliare le loro piccole frecce ad una distanza di circa 15 metri (contro i 36 di quelle per adulti).

La scuola di tiro sarà gestita sotto la direzione ed il controllo di balestrieri adulti cui i vari bambini saranno abbinati affinchè possano imparare le tecniche di tiro in piena sicurezza.

Per concludere i festeggiamenti Domenica, presso il campo di tiro esterno al baluardo, toccherà ai balestrieri adulti cimentarsi nel “Trofeo del Presidente” gara di tiro individuale dalle caratteristiche tecniche particolarmente difficoltose in grado di mettere a dura prova le capacità dei tiratori cittadini. La gara espressamente voluta dall’attuale Presidente Giorgio Serafini giunge quest’anno alla sua seconda edizione e vedrà la partecipazione di circa 25 dei migliori tiratori della Compagnia Balestrieri Lucca.

Quindi sabato e domenica portiamo i nostri bambini a conoscere più da vicino il tiro: sarà un modo nuovo e simpatico di presentare la nostra storia ai più piccoli avvicinandoli ad un’arte antica che la Compagnia Balestrieri ha saputo riscoprire e valorizzare in questi suoi primi 48 anni di attività.