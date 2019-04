La commozione di Confcommercio per la scomparsa di Fauzza Paolini

VIAREGGIO – Esprime commozione Piero Bertolani, presidente di Confcommercio Viareggio, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Fauzza Paolini, per tutti semplicemente “Fauzia”.

«Con lei – dice Bertolani -, e non è solo una frase di rito, se ne va davvero un pezzo di storia del commercio cittadino, in particolare di quello della Passeggiata. Parliamo di una donna alla quale ogni viareggino è legato, profondamente innamorata del suo lavoro, della città e delle sue manifestazioni, in modo particolare del Carnevale.

Collega sensibile e sempre attenta alle questioni della Passeggiata, lascia in tutti noi il ricordo di una imprenditrice conosciuta e apprezzata non solo a Viareggio, ma in tutta la Toscana.

Ai figli, al marito e alla famiglia di Fauzia vanno il nostro abbraccio commosso e le più sentite condoglianze del mondo Confcommercio».