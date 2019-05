La Cna organizza un incontro a Pietrasanta per domani

PIETRASANTA – Per poter organizzare la partecipazione delle imprese e degli artigiani del territorio alle prossime, importanti, fiere locali e nazionali, la Cna organizza un incontro a Pietrasanta per il 21 maggio prossimo nella propria sede in via Pietra del Cardoso, 2.

Nella riunione, che si aprirà alle ore 18, si parlerà della partecipazione alle mostre: Artigianato in Fiera (Milano, 30 novembre), Le Mani Eccellenze in Versilia (Seravezza, 6 settembre), Luccartigiana (27 settembre), Artigianato in piazza (Lucca e Pietrasanta), Mostra dell’artigianato (aprile 2020).

Per l’Artigianato in Fiera sarà presente Daniele Celata, responsabile commerciale Italia.