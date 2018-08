La Cna interviene sul cavalcaferrovia di Querceta

MASSAROSA – La Cna prende atto che finalmente il coordinamento dei sindaci abbia sollecitato la Provincia ad intervenire per risolvere la situazione del cavalcaferrovia di Querceta.

Un sollecito accompagnato da un documento da inviare ai ministri Salvini, Seravezza e Stazzema perché affrontino le cause della Versilia in tema di infrastrutture e altro.

Il presidente dell’associazione degli artigiani, Andrea Giannecchini ricorda, infatti, che è da oltre due anni che la Cna fa presente l’argomento e che è stato già fatto un incontro congiunto con i sindaci di Seravezza e Forte dei marmi.

“Negli ultimi due anni – dice Giannecchini – abbiamo interessato anche i livelli regionali per aumentare il livello di sensibilizzazione delle autorità. Oggi apprezziamo che il cavalcaferrovia venga individuato come priorità infrastrutturale della Versilia e spero non solo come conseguenza di quanto accaduto a Genova. Il cavalcavia è una infrastruttura strategica per il traffico della zona che altrimenti ricade pesantemente sulle zone urbane residenziali circostanti e limita la circolazione dei mezzi pesanti che necessariamente devono passare da quel tratto di strada. Oggi presenta seri rischi di chiusura o una forte limitazione al transito che avrebbe un impatto molto negativo per le imprese e l’economia locale. Che ci si attivi subito per ottenere le risorse che servono per metterlo in sicurezza e aumentarne nuovamente la portata”.