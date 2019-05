La chirurgia bariatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano, per la cura dell´obesità (INCO), approda a Lucca

LUCCA – L’Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità, nato nel 2010, è un centro multidisciplinare di riferimento nazionale per la diagnosi e la cura dell’obesità, che offre un approccio assistenziale continuativo a misura di paziente.

Presso l’Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità vengono effettuati trattamenti dietologici, psico-comportamentali ed interventi chirurgici con le più innovative tecniche videolaparoscopiche e mini invasive.

L’INCO è diretto dal chirurgo dottor Alessandro Giovanelli, primario della chirurgia bariatrica del Policlinico san Donato di Milano, che da anni si occupa di obesità, con una casistica fra le più importanti d’Italia e d’Europa. L’Istituto si avvale inoltre di un team multidisciplinare composto da tutte le professionalità necessarie per la gestione efficace di una malattia multifattoriale particolarmente complessa come l’obesità.

INCO si struttura nelle diverse aree coinvolte nel percorso diagnostico terapeutico del soggetto obeso: clinico-assistenziale, dietistica-metabolica, psichiatrica e psicologica, riabilitativa respiratoria e motoria e chirurgica ricostruttiva. Il Patient Manager assicura al paziente continuità e assistenza nel percorso clinico, mentre il Case Manager, infermiere dedicato, rende effettivo l’iter di cura e assistenza specifico per il paziente bariatrico.

Presso l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio di Milano ha sede la segreteria organizzativa e di coordinamento (obesita.icsa@nullgrupposandonato.it) della rete nazionale che fa riferimento ad INCO del Gruppo San Donato: si struttura secondo il modello Hub&Spoke in due sedi operative:

ICSA (Istituto Clinico Sant’Ambrogio, Milano), PSD (IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese MI)

Inoltre si avvale di sedi satelliti ambulatoriali polispecialistiche dislocate nelle regioni italiane, come quella di Lucca, dove operano in sinergia specialisti del territorio e del team INCO, assicurando al paziente assistenza clinica continuativa nella propria area di residenza. INCO non è solo un centro di riferimento per coloro che devono sottoporsi a un intervento, ma anche per tutti i pazienti obesi che, per malattie differenti, funzionali o organiche, necessitino di una specifica assistenza clinica.