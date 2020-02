“La casa di famiglia” in scena al Teatro dell’Olivo di Camaiore

CAMAIORE – Mercoledì 12 febbraio alle 21.00 andrà in scena “La casa di famiglia”, quinto appuntamento della stagione del Teatro dell’Olivo 2019-2020, commedia divertente ma anche sentimentale, che approfondisce il tema della famiglia con i suoi affetti, le sue incomprensioni, i suoi litigi.

Lo spettacolo

La Casa di Famiglia è la storia di quattro fratelli caratterialmente molto diversi tra loro. Ognuno ormai ha una sua vita e una sua famiglia, ma in comune hanno ancora la casa dove sono nati e dove hanno trascorso l’infanzia. Uno dei fratelli riceve un’offerta milionaria per cedere la casa di famiglia, ormai vuota e inutilizzata da anni. Tra loro c’è chi ha urgentemente bisogno di soldi e vorrebbe venderla, ma non tutti i fratelli sono d’accordo. La decisione, dopo molte discussioni, viene messa ai voti. In quest’atmosfera riaffiorano ricordi, rancori, incomprensioni e cose mai dette che raccontano le tante sfaccettature dei rapporti familiari con gli inevitabili riflessi sentimentali e con tante sorprese e colpi di scena divertenti ed emozionanti.

Per acquistare i biglietti:

dal 30 ottobre prevendita per tutti gli spettacoli presso Consorzio di Promozione Turistica della Versilia (viale Colombo 127-129, Lido di Camaiore). Orari: lun-mer-gio-ven 10-12:30; sab e dom 10-12:30 / 15:30-18; due ore prima dell’inizio degli spettacoli presso il Teatro dell’Olivo. Per informazioni sui biglietti: Consorzio di Promozione Turistica della Versilia 0584 617766, Comune di Camaiore 0584 986356 / 334

Prezzi:

platea e palchi centrali: intero € 21 / ridotto € 18; palchi laterali e loggione: intero € 14 / ridotto € 12; carta Studente della Toscana: biglietto ridotto € 8 studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo); riduzioni per i biglietti: “biglietto futuro” under 30, over 65, soci Coop, possessori Carta dello spettatore FTS

Per ulteriori informazioni su biglietti e attività, potete rivolgervi a: Ufficio Cultura del Comune di Camaiore 0584.986356 / 334 – cultura@nullcomune.camaiore.lu.it o consultare il sito ufficiale del Comune di Camaiore e la pagina Facebook del Teatro dell’Olivo.

LA CASA DI FAMIGLIA

di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli

regia di Augusto Fornari

con Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro, Laura Ruocco

e con Roberto Mantovani e Noemi Sferlazza

produzione Andrea Maia Teatro Golden/Vincenzo Sinopoli

durata 1h e 20’