La Camera di Commercio di Lucca in prima linea per la digitalizzazione delle imprese

LUCCA – Oltre 100 questionari per verificare lo stato dell’arte della maturità digitale delle imprese lucchesi sonon stati compilati on line in provincia di Lucca. Il PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio in pochi mesi ha messo a segno un risultato importante: monitorare il grado di conoscenza delle imprese industriali, artigiani, commerciali e di servizio del territorio con l’obiettivo di promuovere l’introduzione di nuove tecnologie 4.0 e garantire un supporto informativo orientato al miglioramento delle perfomance aziendali.

Gli obiettivi raggiunti ci pongono al secondo posto in Toscana per numero di self – assessment realizzati (dopo Firenze) e al primo posto per gli Assessment Zoom 4.0.

Circa 80, infatti, le imprese che hanno aderito all’iniziativa attraverso la compilazione on line di un “test di autovalutazione”, rispondendo direttamente ad un serie di domande. Risultato: una sintetica ma efficace misurazione del proprio livello di conoscenza digitale, articolata in più livelli, dal più basso al più alto: esordiente, apprendista, specialista, esperto o campione del digitale.

26 invece le interviste dirette (Assessment Zoom 4.0) realizzate con il supporto dei Digital Promoter coordinati dalla Camera di Commercio, al termine delle quali è stato illustrato un quadro puntuale della situazione aziendale.

L’indagine effettuata nel 2018 evidenzia mediamente una buona conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie abilitanti da parte delle imprese: metà delle aziende nella scala di valutazione sono risultate “specialiste”.

Alle imprese che hanno partecipato è stato consegnato un report con l’indicazione dei propri punti di forza e di debolezza e del livello di digitalizzazione ottenuto in ciascun processo, e in più sono stati dati suggerimenti sulle possibili tecnologie da introdurre in azienda per innalzare il proprio livello di maturità digitale, sulle fonti di finanziamento regionali, nazionali o della stessa Camera di Commercio a copertura di eventuali investimenti, sulle strutture tecnologiche specializzate alle quali rivolgersi per implementare le soluzioni consigliate (Digital Innovation Hub e Competence Centre).

La compilazione del test di autovalutazione digitale (self assessment digitale) è facile, veloce e gratuita, e può essere fatta online sul portale nazionale Punto Impresa Digitale.

La Camera di Commercio di Lucca offre una diversificata gamma di servizi a favore della digitalizzazione delel imprese, da segnalare per il 2019 la realizzazione a cura dello sportello per la digitalizzazione di workshop, seminari, laboratori tematici, la concessione di contributi a fondo perduto per la copertura di investimenti sulle tecnologie abilitanti 4.0 oltre agli altri servizi quali il rilascio gratuito dello Spid, che permette a cittadini e imprese di accedere in mobilità con un unico sistema di username e password a vari servizi online delle CCIAA e delle altre Pubbliche Amministrazioni, l’assistenza all’attivazione del cassetto digitale dell’imprenditore per acquisire senza oneri la documentazione sempre aggiornata relativa alla propria impresa, il rilascio del dispositivo di firma digitale (CNS), senza costi aggiuntivi nel caso di primo rilascio e nel caso in cui l’impresa sia in regola con il pagamento del diritto annuale.