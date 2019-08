La bohème torna in scena a Torre del Lago con Angela Gheorghiu

TORRE DEL LAGO – Grande l’attesa e tanti ospiti in platea tra cui Bruno Vespa e Valeria Marini e pubblico da tutto il mondo per assistere allo spettacolo che vede tra gli interpreti protagonisti il soprano Angela Gheorghiu. Fu proprio la Bohème a lanciarla in una carriera internazionale straordinaria durante la quale ha collezionato ben 2 Classical Brit Awards come migliore artista dell’anno.

Vera diva dell’opera, cantante e attrice straordinaria Angela Gheorghiu ama dire “ esploro ogni aspetto di un personaggio, nella storia e nella letteratura e porto sempre qualcosa della mia personalità in esso, non potrebbe essere altrimenti. Per me la partitura è come una bibbia, è la cosa più importante, e la rispetto come un oggetto sacro, in ogni aspetto e dettaglio…. Non ho mai recitato un ruolo, un personaggio, sono quel personaggio. Amo Puccini – dichiara ancora la Gheorghiu – Puccini è il compositore del mio cuore e sono felice di essere qui a Torre del Lago, se Puccini fosse qui vorrei abbracciarlo e ringraziarlo per averci regalato così tanta bella musica e disegnato tanti bei personaggi che ho portato con me in tutto il mondo”.

Un allestimento del capolavoro pucciniano che porta la firma alla regia di Alfonso Signorini e vede tra gli interpreti nel ruolo di Rodolfo, il tenore Angelo Fiore mentre Musetta sarà Micaela Sarah D’Alessandro, Marcello Pierluigi Dilengite Schaunard Daniele Caputo , Colline George Andguladze, Benoit Lisandro Guinis, Alcindoro Alessandro Ceccarini, Parpignol Marco Voleri, Sergente dei doganieri Francesco Lombardi, Un doganiere Samuele Giannoni. Scene e Costumi Leila Fteita. Disegno luci Valerio Alfieri Assistente alla regia Luca Ramacciotti Orchestra e Coro del Festival Puccini Maestro del Coro Roberto Ardigò Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini Maestro del Coro voci bianche Viviana Apicella