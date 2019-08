La bellezza della vita secondo Mariagiovanna Elmi a Lido Cult con Francesca Schenetti

LIDO DI CAMAIORE – Secondo Mariagiovanna Elmi, la prossima ospite di Lido Cult, la bellezza è il motore della vita, va di pari passo con la ricerca della felicità e ci aiuta a vivere in armonia con la realtà che ci circonda, migliorandoci profondamente. Ma come è cambiata l’idea di bellezza negli ultimi decenni? Che valore ha la bellezza interiore nella moderna società dell’apparire? Qual è il più profondo significato di una parola che potrebbe racchiudere il senso stesso della nostra vita? A queste e ad altre domande proveremo a dare risposta martedì 20 agosto, nel salotto buono della Versilia.

Mariagiovanna Elmi, icona di bellezza per intere generazioni di italiani, sarà intervistata sul grande palco di fronte al pontile di Lido di Camaiore da Claudio Sottili, conduttore e ideatore di Lido Cult. Interverrà anche Francesca Schenetti, giornalista, scrittrice e coautrice con la Elmi del libro “Bellezza. Sei Bellissima”, edito da Frame, un inusuale trattato antropologico scritto con semplicità ma con grande efficacia, che è diventato un successo editoriale.

Attraverso alcune pagine del libro, le due ospiti racconteranno la bellezza così come la vedono i personaggi noti, gli intellettuali, gli uomini di cultura e di spettacolo che hanno intervistato. Scopriremo che per Piero Angela “Persino tra gli insetti c’è la bellezza”, per Sgarbi “la bellezza vera è senza tempo”, per Mara Venier “l’amicizia è in grado di dare un contributo decisivo alla bellezza della vita”.

Lido Cult è una rassegna di incontri ad ingresso libero, curata da Laura Muzzupappa con la consulenza di Marco Aureli.

Questa edizione di “Lido Cult” si chiuderà martedì 27 agosto, con il noto giornalista, già direttore di Tg2, Raiuno e Rai Sport, Mauro Mazza.