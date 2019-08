“La bella e la bestia” dei bambini dei Centri Estivi in scena nella Pineta Tarabella

FORTE DEI MARMI – Venerdì 30 agosto alle ore 21.00 presso la Pineta Tarabella di Forte dei Marmi i bambini delle Scuole di Infanzia e Primarie dei Centri Estivi – Forte Campus 2019 andranno in scena con un musical basato sulla fiaba “La bella e la bestia”.

I bambini porteranno sul palco una delle storie d’amore più famose e amate dal pubblico e, rivisitando la favola attraverso il loro sguardo, si esibiranno in canzoni, balli e pezzi di recitazione per dar vita ad uno spettacolo veramente unico. I piccoli grandi attori hanno, infatti, lavorato al musical con entusiasmo e passione per tutto il mese di agosto insieme all’esperto di musica, Sig. Gigi Pellegrini, e agli educatori della Cooperativa Open Service.

Lo spettacolo sarà anche occasione per festeggiare insieme la conclusione del turno di agosto dei Centri Estivi – Forte Campus 2019 e, per questo motivo, saranno presenti anche le Associazioni ludico-sportive che hanno seguito il progetto dei Centri Estivi organizzando presso le loro strutture attività e corsi per tutti i bambini. L’esibizione è ad ingresso libero e tutti i genitori, i familiari e la popolazione sono invitati a partecipare a questo evento speciale, frutto dell’impegno e del lavoro dei nostri bambini.