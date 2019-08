La bella addormentata del Balletto del Sud in scena al 40° Festival La Versiliana

PIETRASANTA – Palcoscenico privilegiato per la danza e il balletto, il Festival La Versiliana torna a proporre per la sua 40° edizione un titolo classico e amatissimo La Bella Addormentata con le straordinarie musiche di Tchaikovsky che sarà in scena martedì 13 agosto alle 21.30 nella versione del Balletto del Sud.

Lo spettacolo, promosso da Fondazione Versiliana con la consulenza artistica de Lo Studio Martini, è firmato per regia e coreografia da Fredy Franzutti, coreografo oggi tra i più noti del panorama nazionale. Nel nel balletto in scena al Festival, Franzutti riporta la trama nel luogo d’origine, ovvero il Sud del nostro paese, ispirandosi al racconto dello scrittore campano Giambattista Basile, racconto che fu di ispirazione a Perrault per la sua celebre fiaba.

Nell’edizione del balletto del Sud la Principessa Aurora, è infatti una fresca ragazza mediterranea a cui una vecchia maga predice un atroce destino. Sarà la magia della zingarella Lilla e il bacio d’amore di un principe-antropologo sulle orme della leggenda a destare la fanciulla dal suo sonno centenario. L’ambientazione ha permesso, al coreografo salentino, quello che il critico Vittoria Ottolenghi ha definito: “una vera botta di teatro”, e cioè la sostituzione della puntura del consueto fuso con il morso della tarantola salentina. La leggibilità della drammaturgia, l’efficacia dell’ambientazione e viva caratterizzazione dei personaggi così come gli assieme dei danzatori nella brillante realizzazione delle scene più festose e l’accurata esecuzione dei protagonisti hanno contribuito al successo dello spettacolo.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita su Ticketone e presso la Biglietteria del Festival La Versiliana ( prezzi da 16,50 a 33 euro. Info 0684 265757 www.versilianafestival.it)