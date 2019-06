La Asl incontra i cittadini per illustrare i percorsi diagnostici terapeutici

VIAREGGIO – I percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e la presa in carico dei pazienti sono stati al centro della discussione nell’incontro tra ASL Toscana nord ovest e Comitato di Partecipazione della zona Versilia, che si è svolto ieri (martedì 4 giugno) nell’auditorium dell’ospedale “Versilia” e che è stato il primo di una serie di approfondimenti che verranno effettuati nei prossimi mesi, sempre insieme alle associazioni di volontariato.

L’evento è stato aperto dagli interventi del coordinatore del comitato di partecipazione della Versilia Andrea Cupini e del direttore aziendale dell’URP Roberto Della Cerra, che ha approfondito la funzione della partecipazione ed il ruolo dei cittadini nello sviluppo dei percorsi assistenziali per la cronicità.

L’esperienza nell’ambito territoriale della Versilia nell’ambito dei percorsi per la cronicità è stata illustrata dal direttore del presidio ospedaliero Giacomo Corsini e dal direttore della Zona Distretto della Versilia Alessandro Campani, mentre le implicazioni medico-legali sono state spiegate dalla direttrice della Medicina legale area nord Mariella Immacolato.

Molti, poi, gli interventi dei professionisti che hanno messo in rilievo i percorsi terapeutici in atto: il direttore del dipartimento aziendale della Medicina generale Guglielmo Menchetti, il direttore della Neurologia del “Versilia” Paolo Del Dotto, il direttore della Senologia del “Versilia” Duilio Francesconi, il direttore della Riabilitazione area nord Federico Posteraro.

Si è quindi svolta una tavola rotonda sugli aspetti aziendali relativi ai percorsi. Hanno partecipato a questa seconda fase della giornata: il project manager aziendale del progetto PASS Eluisa Lo Presti, che ha descritto la risposta offerta dell’organizzazione ai percorsi assistenziali per i soggetti con bisogni speciali; la direttrice dei servizi sociali dell’ASL Toscana nord ovest Laura Brizzi, che ha evidenziato quali sono le novità introdotte dal piano sanitario e sociale 2018-2020 per i percorsi della cronicità; il responsabile infermieristico territoriale per la Versilia Roberto Coppolecchia, che ha approfondito il ruolo dell’infermiere nella presa in carico dei pazienti sempre in questi percorsi.

Dopo la discussione, con domande ed osservazioni anche da parte di componenti dei comitati di partecipazione di altri territori, si è occupato delle conclusioni il dirigente Asl e responsabile rete ictus della Regione Toscana Francesco Bellomo.