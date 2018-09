l violista Demetrio Comuzzi con l’Orchestra del “Boccherini” al “Festival Boccherini”

LUCCA – Secondo appuntamento con Open Gold 2018 e concerto di apertura della terza edizione del Festival Boccherini. L’Orchestra dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” e due grandi solisti, il violinista Luca Celoni e il violista Demetrio Comuzzi, sono i prossimi ospiti della rassegna organizzata dall’ISSM “Boccherini”.

L’Orchestra del conservatorio cittadino, diretta da GianPaolo Mazzoli, si sta preparando al concerto di domenica sera (9 settembre, alle 21 all’Auditorium di piazza del Suffragio) con tre laboratori orchestrali che hanno avuto inizio oggi, venerdì 7, e termineranno nel pomeriggio di domenica 9 (i laboratori si tengono dalle 14.30 alle 19.30 e sono aperti al pubblico).

Protagonisti del concerto di domenica saranno Luigi Boccherini e la sua Sinfonia n. 23 in Re minore op. 37 n. 3. La terza edizione del Festival Boccherini infatti, realizzato in collaborazione con il Centro Studi “Luigi Boccherini”, concentra quest’anno l’attenzione sulle Sinfonie del famoso compositore e violoncellista lucchese.

In programma anche la Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore per violino e viola K 364 di Wolfgang Amadeus Mozart, la più ambiziosa e perfetta di tutte le sue creazioni, destinata alla straordinaria orchestra di Mannheim.

Ad affiancare l’Orchestra del “Boccherini” nell’esecuzione di questi due capolavori saranno il violinista Luca Celoni, che si è diplomato proprio al conservatorio lucchese per poi entrare a far parte di formazioni quali il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della RAI di Torino e l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, e Demetrio Comuzzi, invitato regolarmente a partecipare alle tournée mondiali dell’Orchestra Filarmonica della Scala e come prima viola dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Dal 1985 Comuzzi è il violista del Nuovo Quartetto Italiano, considerato dalla critica tra i migliori quartetti del mondo.

I concerti sono a ingresso libero.

Per maggiori informazioni su concerti, conferenze, laboratori e masterclass consultare il sito www.boccherini.it o rivolgersi alla segreteria dell’Istituto, allo 0583 464104.