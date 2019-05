L’ 11 e il 12 maggio torna in Versiliana “L’Arte del Cavallo”

PIETRASANTA – Due giorni assieme ai cavalli più belli del mondo. Nel parco della Versiliana, fervono i preparativi per L’Arte del Cavallo, il grande show equestre giunto alla sua XIX edizione che sabato 11 e domenica 12 maggio accoglierà gli eleganti e nobili destrieri provenienti dalle più prestigiose scuderie del mondo.

La manifestazione, coordinata da Luciano Borzonasca, è promossa ed organizzata dal Comune di Pietrasanta, Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali e del Turismo, e Fondazione Versiliana nell’ambito del progetto “S.T.Art – Grandi Eventi” con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, in collaborazione con ECAHO e ANICA.

“L’Arte del Cavallo si inserisce tra gli eventi top della nostra proposta turistica e culturale perché va ad intercettare una fascia di pubblico di grande interesse e con una propensione internazionale – spiega il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti –. La forza di questa manifestazione è il saper aver coniugato, nel tempo, un’anima settoriale e molto specializzata, ad un interesse turistico e da grande pubblico attraverso il collegamento con eventi collaterali. E’ una kermesse che è cresciuta insieme alla città e alla sua ambizione”.

“L’Arte del Cavallo – aggiunge il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – che anche quest’anno riusciamo a proporre grazie all’impegno del Sindaco Giovannetti e dell’Assessore Sen. Massimo Mallegni, farà da prologo al quarantennale della Versiliana che festeggeremo con un cartellone innovativo di spettacoli ed eventi per il quale stiamo già riscontrando grande attenzione. Le celebrazioni per i 500 anniversario di Leonardo da Vinci, ci offrono poi l’occasione di proporre una grande mostra dedicata alle macchine di Leonardo e l’omaggio al più grande genio di tanti artisti contemporanei che sono orgoglioso di poter inaugurare proprio durante la kermesse, tagliando idealmente il nastro di questa importante stagione”.

Nei luoghi in cui Gabriele D’Annunzio amava cavalcare, la prestigiosa kermesse internazionale che nel corso degli anni si è ritagliata un posto d’onore tra le manifestazioni più importanti, assicura, com’è sua tradizione, la presenza di centinaia splendidi esemplari, autentici campioni provenienti da ogni parte del mondo accompagnati dai loro handler.

Nell’ambito della due giorni dedicata al cavallo e al mondo equestre, giungeranno infatti in Versiliana un centinaio di esemplari da Kuwait, Arabia Saudita, Israele, Quatar e Dubai, oltre che da mezza Europa. I purosangue arabi si sfideranno nello show-concorso di morfologia e sfileranno di fronte a una giuria internazionale e al pubblico che sempre più numeroso attende la manifestazione. L’Arte del Cavallo si inaugurerà sabato 11 maggio alle ore 10 e oltre al concorso morfologico “International B Show” proporrà nel week end una mostra mercato di artigianato e prodotti tipici, un’area incentrata sulla cultura del cavallo con esibizioni di alta scuola spagnola, dimostrazioni di maestri maniscalchi e tanto altro.

Come ogni anno L’Arte del Cavallo si presenta con un manifesto d’autore, firmato per questa edizione da Pablo Atchugarry; l’artista sarà il protagonista della mostra dell’estate dall’8 giugno al 29 settembre dal titolo “L’evoluzione di un sogno”, iniziativa del Comune di Pietrasanta, Fondazione Versiliana e Start in collaborazione con la Galleria Contini di Venezia. Il vincitore del concorso morfologico sarà poi premiato con un’opera dell’artista Marzio Cialdi, il quale esporrà in Versiliana anche una propria scultura in occasione della kermesse.

Un’ occasione da non perdere per conoscere tutti i segreti del cavallo arabo, le caratteristiche distintive di questa elegante e nobile razza, che affascina da sempre non solo gli appassionati ma anche il pubblico meno esperto, bambini e famiglie e semplici curiosi.

Con il biglietto di ingresso (costo 5 euro) i visitatori potranno accedere anche alla Villa La Versiliana che ospita fino al 9 giugno, la grande mostra delle macchine di Leonardo e l’omaggio di artisti contemporanei al più grande genio di tutti i tempi.