Katie Bradley protagonista sabato a Un Blues a Settembre al Foro Boario di Lucca

LUCCA – Torna “Un blues a settembre”, la manifestazione organizzata dall’associazione Lucca Blues Festival che porta in città il ritmo del blues con artisti celebri in tutto il mondo. L’evento, giunto alla terza edizione, si svolgerà sabato 15 settembre al Foro Boario a ingresso libero.

Sul palco, a partire dalle ore 22, salirà Katie Bradley, che vanta nella propria carriera il premio British Blues Award come cantante e molti altri riconoscimenti per le sue prestazioni e per la profondità della sua voce. Cantante, compositrice e armonicista, Katie è stata in tournée nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti collaborando con artisti come Suzanne Vega, Taildragger, Luther Allison, Lucky Peterson, Kirk Fletcher e molti altri. Il suo album Anchor Baby Session è stato premiato come “composizione dell’anno”. Sul palco, insieme a Katie Bradley alla voce e all’armonica, saliranno Michele Biondi alla chitarra, Renato Marcianò al basso e Enrico Cecconi alla batteria.

Ospite d’eccezione della serata sarà Rossella Miccio, presidente di Emergency, che porterà i saluti dell’associazione a tutti i presenti.

Alle ore 20, inoltre, sarà possibile anche partecipare alla cena organizzata dal Lucca Blues Festival al costo di 20 euro (per informazioni luccabluesfestival@nulltiscali.it).