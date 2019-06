Katia Ricciarelli torna a Viareggio, affezionata al ristorante Ciccarelli Esplanade

VIAREGGIO – Katia Ricciarelli torna sempre volentieri a Viareggio dal suo grande amico Renato Castioni, titolare del ristorante Ciccarelli Esplanade in piazza Puccini.

Approfittando della calda serata estiva hanno cenato sulla terrazza vista mare. Sono state proposte le specialità del ristorante. Antipasto di pesce fresco, la classica trabaccolara consigliata dal direttore Giuseppe Patruno e per finire il dolce che più ama, la mattonella al pistacchio.

La celebre cantante lirica in questi giorni è a Sarzana, in qualità di presidente di giuria del Premio Spiros Argiris 2019, concorso per cantanti lirici.

I suoi movimenti sono molto limitati a causa di una brutta caduta avvenuta lo scorso 2 giugno. Gli impegni professionali sono stati ridotti. La signora Ricciarelli – nella foto, con la stampella – sta facendo fisioterapia per cercare di tornare in piena efficienza.

Ne avrà ancora per qualche settimana e per questo ha dovuto rinunciare agli impegni più importanti e faticosi come il concerto previsto a luglio al Gran teatro Puccini di Torre del lago per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Ci teneva moltissimo, e cercherà di recuperarlo quando sarà di nuovo in forma.