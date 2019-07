Jova Beach Party: le modifiche alla viabilità

VIAREGGIO – In occasione del Jova Beach Party del 30 Luglio 2019 alla Spiaggia del Muraglione di Viareggio ecco le modifiche alla viabilità:

DIVIETI DI SOSTA

1. Dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019:

-Via Menini, ambo i lati, nel tratto compreso tra la via Amendola e la via Salvatori.

-Via Salvatori, ambo i lati, nel tratto compreso tra la via Menini e la via Giorgetti.

-Viale Europa in ogni sua parte (eccetto velocipedi nelle parti dedicate).

-Tutte le aree comprese lungo il perimetro del Palazzetto dello Sport.

-strada interna piazzale Soligo (adiacente ai cantieri), lato mare, da via Pescatori e fino al passo carrabile del Cantiere Codecasa per istituzione fermata bus linea 35.

-strada interna lato mare del piazzale Soligo (adiacente ai cantieri), da via Pescatori a via Salvatori sul lato monti.

-area di sosta a pettine posta sul lato sud del piazzale Soligo (esternamente al cordolo).

-via Giorgetti ambo i lati tra via Salvatori e via Pescatori.

-piazza D’Azeglio prolungamento via Garibaldi lato nord per istituzione fermata bus navette.

-via Virgilio, ambo i lati, tra il viale dei Tigli e la via XXIV maggio per istituzione fermata bus navette.

-viale dei Tigli, ambo i lati, tra la via Corridoni e la via Virgilio per istituzione fermata bus navette e agevolazione del transito delle persone;

-nella seconda traversa, lato sud, provenendo da mare su via delle Darsene superata la rotatoria posta alla base lato monti del cavalcavia dell’asse di penetrazione. Il divieto si intende su tutta la traversa e lo spiazzo posto al termine della stessa per istituzione fermata bus navette.

2. Dalle ore 00.00 del 26/07/2019 alle ore 00.00 del 02/08/2019 eccetto autorizzati:

-Su tutta l’area di sosta posta di fronte la piscina comunale e disciplinata a pettine eccetto veicoli della produzione (tra il Gattile ex tiro a volo e l’eliporto), esclusa la porzione eventualmente libera e destinata esclusivamente ai velocipedi nel giorno 30/07/2019;

– lo spiazzo posto sul lato nord del Gattile ex tiro a volo e la strada che conduce alla Piscina (per stazionamento Tir produzione);

3. Dalle ore 00.00 del 28/07/2019 alle ore 20.00 del 02/08/2019:

-su tutta l’area denominata DR12 con unico accesso dal viale Europa e delimitata con recinzione (dove sarà effettuato pre-filtraggio pubblico).

4. Sulle strade ove vige il divieto di sosta e transito, in deroga a tali divieti, potranno sostare eventuali veicoli dell’organizzazione e/o funzionali alla manifestazione, nel rispetto di quanto eventualmente prescritto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

5. Per la via Marinai d’Italia i divieti di sosta sono regolamentati dall’ordinanza n°. 43 del 03/07/2019 emessa dall’Autorità Portuale Regionale in quanto la strada è di propria competenza.

AREE RISERVATE

dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 (eccetto il punto 3), l’istituzione delle seguenti aree/zone riservate a particolari categorie di veicoli:

1. Area riservata a Disabili: piazzale Soligo come definito dalla prescritta segnaletica stradale.

2. Area riservata a Ciclomotori e Motocicli: parcheggio fronte stadio lato via Petrarca e Porta Maratona.

3. Area riservata a Ciclomotori e Motocicli: area di parcheggio in piazzale San Benedetto del Tronto (per tale area l’orario è dalle 15.00 del 30/07/2019 alle 6.00 del 31/07/2019).

4. Area riservata a Ciclomotori e Motocicli: via Giannessi tutto il lato sud e mare (tratto finale della strada dove si raccorda alla via Pescatori) e lato nord tra il cantiere CB Navi e monti (tratto finale della strada dove si raccorda alla via Pescatori).

5. Area riservata a Velocipedi nella porzione definita dell’area di sosta posta di fronte la piscina comunale e disciplinata a pettine (tra il Gattile ex tiro a volo e l’eliporto) per la parte eventualmente lasciata libera dai veicoli dell’organizzazione..

6. Area riservata a Velocipedi sul viale Europa dove indicato.

7. Area riservata ai Camper nel parcheggio Valtorta posto all’intersezione tra via Udine e via Fratti.

C)- dalle ore 00.00 del 29/07/2019 alle ore 20.00 del 31/07/2019 l’area di sosta posta in viale Europa lato mare tra la via Salvatori e l’area DR12 è riservato ai veicoli della produzione. L’organizzazione dovrà rilasciare appositi pass da esporre sui veicoli autorizzati.

PARCHEGGI STRAORDINARI

In gestione alla Società Mover Spa già titolare di contratto di servizio del 19/07/2012 intrattenuto con il Comune di Viareggio sono definiti i seguenti parcheggi straordinari:

1. Viale Tobino nell’area extracarreggiata posta a mare della via dei Glicini con accesso dalla stessa via dei Glicini.

2. Località Cotone con accesso dalla via delle Darsene (nella seconda traversa, lato sud, provenendo da mare su via delle Darsene superata la rotatoria posta alla base lato monti del cavalcavia dell’asse di penetrazione).

3. All’interno dell’area Fervet.

4. Viale Giovanni XXIII e via dei Lecci, ambo i lati, ove le strade sono disposte a due corsie per senso di marcia con riduzione ad una corsia per direzione.

Si avverte che i veicoli che verranno lasciati all’interno dei parcheggi “Tobino”, “Cotone” e “Fervet”, potranno essere rimossi dalla mattina successiva al termine del concerto in quanto, trattandosi di aree private concesse in comodato al Comune di Viareggio, dovranno tornare in uso ai legittimi proprietari. Per i parcheggi di via Giovanni XXIII e via dei Lecci, analogamente, i veicoli lasciati in sosta oltre le ore 6.00 del giorno successivo al concerto potranno essere rimossi per ripristinare le normali condizioni di viabilità (circolazione su due corsie per senso di marcia).

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

La circolazione veicolare è disciplinata come di seguito. I veicoli di Polizia e Soccorso sono esclusi da tali disposizioni. Esenzioni o eccezioni saranno in vigore per i titolari di pass come specificato al punto F) [pass di accesso alle zone interdette] della presente ordinanza. Gli orari di inizio e fine delle disposizioni impartite possono essere anticipati e/o posticipati in relazione alle reali esigenze della circolazione :

1. Nell’intera rete viaria del Q.re Darsena , come prescritto dal Decreto del Prefetto di Lucca e trasmesso in data 24/07/2019 al Comune di Viareggio, dalle ore 7.00 del 30/07/2019 alle ore 7.00 del 31/07/2019 è vietato il trasporto e trasferimento di prodotti esplodenti e affini di cui all’art. 82 del reg. TULPS, compresi quelli di libera vendita. Inoltre è vietato il trasporto di carburanti, GPL e metano lungo la viabilità ordinaria del Q.re Darsena di Viareggio.

2. Dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 è istituito il divieto di transito ai veicoli a motore (in caso di necessità per la sicurezza delle persone anche ai velocipedi) in:

-Via Menini nel tratto compreso tra la via Amendola e la via Salvatori.

-Via Salvatori nel tratto compreso tra la via Menini e la via Giorgetti.

-Viale Europa in ogni sua parte.

ECCETTO: i veicoli dotati di pass e i veicoli dei fornitori (senza pass) in consegna alle attività del viale Europa e Palazzetto dello Sport a condizione che liberino tassativamente la zona entro le ore 10.00. Tali veicoli dovranno essere veicoli merci, quali furgoni, autocarri e comunque veicoli riconoscibili come adatti al trasporto di beni e merci.

3. Dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 la via Giogetti tra la via Salvatori e la via Ronca è disposta a senso unico con direzione sud-nord.

4. Dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 sono istituite le pre-chiusure al traffico dei veicoli a motore (fatto salvo per gli residenti/disabili/dipendenti-titolari-fornitori attività produttive con sede oltre le pre-chiusure stesse (ma comunque al di fuori della zona soggetta a pass)/ciclomotori e motocicli [per accedere alla via Giannessi e piazzale San benedetto del Tronto]-eventuali eccezioni per comprovati motivi) alle intersezioni Pescatori/Petrarca e Menini/Petrarca.

5. Dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 le prechiusure del punto precedente possono essere arretrate (rimodulate) all’interno del Q.re Darsena in relazione alla densità dei veicoli in circolazione fino alle intersezioni lungo la via Oberdan (piazza Viani, via dei Mille, via Coppino, via Savi). Rimangono validi i pass per i veicoli autorizzati e la possibilità d’accesso per i residenti/attività produttive/ciclomotori/motocicli e velocipedi. Qualora le condizioni di circolazione generino pericolo per l’incolumità di persone o cose, o per la sicurezza e ordine pubblico il divieto di transito potrà essere esteso anche ai possessori di pass e/o le altre categorie (totali o parziali).

6. Dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 è istituito il divieto di transito ai veicoli a motore (a tutte o solo determinate categorie) sul viale dei Tigli nel tratto compreso tra la via Virgilio e la via Comparini ECCETTO per i bus navetta. Analoga interdizione e sempre ECCETTO i bus navetta e di linea TPL potrà essere disposta sulla via Virgilio tra il viale dei Tigli e la via XXIV Maggio.

7. Dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 potranno essere effettuate deviazioni e/o istituito il divieto di transito su tutte le strade interne al Q.re Darsena in funzione delle condizioni della circolazione (per tutte o solo determinate categorie).

8. Dalle ore 6.00 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 sulle vie Giovanni XXIII e dei Lecci nei tratti a due corsie di marcia è consentita la sosta su ambo i lati delle strade con riduzione ad un’unica corsia di marcia per direzione.

9. Dalle ore 23.30 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019, e comunque dal momento che é necessario e fino al suo termine, potrà essere interdetta anche la via Oberdan dal ponte girante al viale dei Tigli, la via Coppino con direzione mare dal Largo Taylor. Eventuali veicoli provenienti dalla via Indipendenza dovranno procedere sulla via Coppino in direzione monti.

10. Dalle ore 23.30 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019 per i veicoli in uscita dal parcheggio straordinario presso la Fervet, è imposto l’obbligo di procedere sulla via Indipendenza in direzione sud.

11. Dalle ore 23.30 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019, e comunque dal momento che é necessario e fino al suo termine, stante l’istituzione di treni speciali, è istituito il divieto di transito in piazza Dante Alighieri e via Burlamacchi tra la via Leonardo Da Vinci e la via San Francesco. In particolare sulla via Burlamacchi, alle intersezioni con la via San Francesco, Garibaldi, Matteotti, Machiavelli e Cairoli saranno istituite prechiusure in modo da intercettare eventuali veicoli in immissione e indirizzarli verso mare.

12. Dalle ore 23.30 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019, potrà essere istituito il divieto di transito sulla via Mazzini allorché la presenza di pedoni interferisca con la circolazione veicolare occupando la carreggiata.

13. Dalle ore 23.30 del 30/07/2019 alle ore 6.00 del 31/07/2019, relativamente ai punti E10, E11, E12, potranno essere istituiti altri divieti di transito, anche su strade limitrofe ( a tutte o alcune categorie di veicoli) funzionali a quanto disposto nei citati punti.

14. Per la via Marinai d’Italia il divieto di circolazione è regolamentato dall’ordinanza n°. 43 del 03/07/2019 emessa dall’Autorità Portuale Regionale in quanto la strada è di propria competenza.

15. L’organizzazione della manifestazione è autorizzata all’installazione di segnaletica di indicazione per raggiungere il luogo dell’evento e i parcheggi supplementari nel rispetto delle norme del codice della strada. Potranno essere utilizzati anche “camion vela” con le medesime finalità. La società Mover Spa è autorizzata all’installazione di segnaletica indicante i parcheggi supplementari. Sono da intendersi autorizzati anche i cartelli indicanti le fermate bus temporanee per la linea 35 e le navette.

PASS DI ACCESSO

– Nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, facendo seguito agli accordi intercorsi tra la P.R.G. Srl e le attività portuali, balnenari, commerciali e produttive in genere, l’Organizzazione dell’evento (P.R.G. Srl) potrà rilasciare i pass di accesso alla zona ove vige il divieto di transito e sosta più rigido, ovvero in via Menini nel tratto compreso tra la via Amendola e la via Salvatori, via Salvatori nel tratto compreso tra la via Menini e la via Giorgetti e viale Europa in ogni sua parte. I possessori dei pass dovranno raggiungere le pertinenze private e/o in concessione e lasciare i veicoli in sosta all’interno di tali aree, senza parcheggiare ove sono collocati i divieti di sosta (salvo eventuali eccezioni specifiche e concordate). Tali pass dovranno

essere facilmente individuati dal personale operante, esposti in originale e in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo e potranno avere colorazione diversa a secondo della tipologia o categoria dell’assegnatario (Stabilimenti Balneari, Attività Portuali, Produzione dell’evento, ecc.). la copia del modello dei pass dovrà essere consegnato al Comando di PM.

Si specifica che qualora per ragioni inerenti il traffico, le interdizioni alla circolazione vengano arretrate rispetto le suddette strade o che comunque impedirebbero di raggiungere i varchi d’accesso in ingresso, i pass manterranno la loro validità per raggiungere la destinazione finale (nel rispetto della fascia oraria consentita). Ai varchi posti in via Menini/Amendola ed eventualmente a Salvatori/Europa/Soligo il controllo dei pass e l’apertura e richiusura degli sbarramenti ivi posti sono a carico dell’Organizzazione della manifestazione.

I pass rilasciati per transitare sulla via Salvatori e viale Europa sono limitati alle seguenti modalità e fasce orarie:

1. ACCESSO (in ingresso sulle suddette strade): Dalle ore 6.00 alle ore 10.00 del 30/07/2019,

2. USCITA (in allontanamento dalle suddette strade): Dalle 15.00 alle 16.00 del 30/07/2019,

3. USCITA (in allontanamento dalle suddette strade): Dalle 20.30 alle 23.00 del 30/07/2019.

4. USCITA (in allontanamento dalle suddette strade): Da dopo la totale uscita del pubblico dal concerto (fine prevista per le 23.30 del 30/07/2019) e dal momento che le strade sono libere da pedoni.

I pass dei veicoli della Produzione non hanno fascia oraria (tali veicoli hanno aree di sosta dedicate). Per tutti gli altri titolari di pass, al di fuori delle fasce orarie suddette e modalità indicate, non è consentita la circolazione, salvo specifici casi funzionali all’evento e/o a un servizio di interesse generale che potranno avere una regolamentazione oraria diversa indicata sul pass stesso. I veicoli, seppur dotati di pass, che circolano nella zona su indicata al di fuori dei periodi consentiti, sono soggetti alle sanzioni previste per il divieto di circolazione.

All’atto del rilascio del pass, gli assegnatari dovranno essere informati sul mantenere un comportamento particolarmente cauto alla guida dei veicoli, moderare la velocità e all’occorrenza anche arrestarsi in presenza di pedoni.

LINEA TPL 35, BUS NAVETTE E FERMATE

Stante la modifica del percorso della linea 35 del Trasporto Pubblico Locale e dell’istituzione di Bus Navetta si definisce quanto segue:

1. La linea 35 TPL seguirà il seguente percorso: da via Coppino per via Pescatori, piazzale Soligo, via Giorgetti, via Petrarca, via Menini e quindi a seguire il proprio itinerario. E’ istituita una fermata temporanea nella strada interna al piazzale Soligo (adiacente ai cantieri), lato mare, da via Pescatori e fino al passo carrabile del Cantiere Codecasa così come da autorizzazione in atti separati.

2. Le linee dei Bus Navetta e le relative fermate (come da separate autorizzazioni) sono le seguenti:

-Bus navette da parcheggio via Tobino: da via Tobino (fermata), cavalca ferrovia, via Regia, Piazza D’Azeglio (fermata) – via Pilo, via della Foce, cavalca ferrovia, via Tobino (fermata).

-Bus navette da parcheggio via delle Darsene (loc. Cotone): da via delle Darsene (fermata), cavalcavia asse di penetrazione, via Pisano, via Coppino, via Oberdan, via Virgilio (fermata)- via Indipendenza, via Coppino, via Pisano, cavalcavia asse di penetrazione, via delle Darsene (fermata).

-Bus Navette da parcheggio Giovanni XXIII e via dei Lecci : da via Giovanni XXIII e via dei Lecci (3 fermate), via Pisano, Stazione Vecchia, via Coppino, via Oberdan, viale dei Tigli (retro stadio) (fermata) – viale dei Tigli, viale Kennedy, via Giovanni XXIII e via dei Lecci (3 fermate).

ITINERARI PEDONALI

Il pubblico in arrivo presso la stazione ferroviaria avviene con la normale programmazione oraria dei treni, eventualmente maggiorati in capienza a seconda della provenienza. I passeggieri

saranno indirizzati lungo l’itinerario costituito dalla piazza Dante Alighieri, via XX Settembre, piazza Mazzini (lato passeggiata), viale Margherita, passerella e quindi per Q.re Darsena (Palombari dell’Artiglio, Coppino, Menini, Salvatori, Europa). L’indirizzamento sarà effettuato

mediante segnaletica e/o volontari. La via XX Settembre, qualora satura di pedoni, potrà essere interdetta per il tempo necessario al deflusso delle persone. In alternativa potrà essere utilizzata la

linea 35 del trasporto pubblico locale (dalla stazione ferroviaria) con capolinea in piazzale Soligo (prossimo all’area della manifestazione).

I)- Al termine del concerto il pubblico, in uscita dall’area della manifestazione, che dovrà raggiungere la stazione ferroviaria per accedere ai treni speciali, sarà instradato da personale volontario lungo i seguenti itinerari:

1. In uscita dal Q.re Darsena verso la passerella pedonale sul canale Burlamacca, viale Margherita, via Mazzini, piazza Dante Alighieri, Stazione Ferroviaria.

2. In uscita dal Q.re Darsena verso ponte Girante, piazza Manzoni, via Battisti e via Fratti, via Mazzini, piazza Dante Alighieri, Stazione Ferroviaria.