Jova Beach Party a Viareggio: martedì 30 luglio e sabato 31 agosto

VIAREGGIO – Lorenzo Cherubini – aka Jovanotti – ormai ci ha abituato a idee rivoluzionarie e grandi live, ma quello che è certo è che non finisce mai di stupire con la sua voglia di rinnovarsi. Così ecco che per l’estate 2019 il tour di Jovanotti di sposta sulle più belle spiagge italiane e fra queste ben 2 tappe sono in programma in Versilia. L’appuntamento è per martedì 30 luglio e sabato 31 agosto dalle ore 16 alla Spiaggia Muraglione, sulla Darsena di Viareggio (Lucca).

Decine di migliaia di persone sono attese alle due giornate viareggine, unico raddoppio insieme a Lignano Sabbiadoro di tutto il tour.

Entrambe le date versiliesi sono ad oggi sold-out, ma ulteriori biglietti potrebbero rendersi disponibili nelle prossime settimane: aggiornamenti sui canali ufficiali del JOVA BEACH PARTY e sui canali di prevendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e www.ticketone.it (tel. 892.101).

Ingressi e orari dei concerti: La Spiaggia Muraglione si trova sulla Darsena di Viareggio e lo spettacolo avrà luogo su tutto l’arenile che si sviluppa lungo la diga foranea del Muraglione. Ad entrambe le date del Jova Beach Party si potrà accedere dalle ore 14 (salvo condizioni meteo avverse) dall’ingresso di viale Europa (ai lati della Croce Verde). Un secondo ingresso, dal Molo Marinai d’Italia, sarà riservato solo ai diversamente abili. I Party inizieranno alle ore 14 e termineranno alle ore 24.

Sarà allestito un punto accoglienza, punto informazioni e biglietterie nell’area del Palasport, in via Menini, e lì sarà disponibile anche un servizio guardaroba.

Come raggiungere il Jova Beach Party? In linea con le buone pratiche di mobilità sostenibile, il treno è in assoluto il mezzo consigliato per raggiungere Viareggio in questa occasione.

Il local promoter PRG, in collaborazione con Trasporto Ferroviario Toscano, Trenitalia, Regione Toscana, RFI, Servizi di Sicurezza Ferroviari e Polfer ha attivato un tavolo tecnico per il potenziamento dei treni verso Viareggio e l’organizzazione di treni straordinari per il ritorno (direttrici Lucca, La Spezia, Livorno-Grosseto, Firenze, Empoli, Siena).

Il piano sarà integrato con gli orari dei treni straordinari e treni potenziati dal 15 maggio, data in cui saranno indicati i nuovi orari dei treni regionali in vigore dal 9 di giugno. Dal 15 maggio si potranno acquistare i biglietti ferroviari per entrambe le date.

La stazione di Viareggio dista circa 3 chilometri dalla Spiaggia Muraglione e chi non volesse fare una bella passeggiata, potrà usufruire dei numerosi bus navetta circolari di collegamento in funzione dalle ore 10.

Per la gestione del deflusso, sempre per chi utilizzerà il treno, è previsto un sistema di punti di raccolta in tre piazze differenti della città: piazza Nieri e Paolini, piazza della Stazione e piazza Mazzini, in cui saranno predisposti servizi igienici.

Inoltre, per la data di martedì 30 luglio, Toremar metterà a disposizione una nave straordinaria per soli passeggeri – capienza 300 posti – per coprire la tratta Isola d’Elba-Viareggio. Partenza da Portoferraio alle ore 10, arrivo direttamente in Darsena alle ore 15. Dopo il concerto, il traghetto ripartirà da Viareggio alle ore 24 alla volta di Portoferraio. Sarà una nave in stile Jova Beach, con musica, servizi e food & beverage in sintonia con i temi ambientali del tour. Ancora in via di definizione l’analogo servizio per la data del 31 agosto.

Il Comune di Viareggio ha disposto un piano speciale di gestione della viabilità: le aree parcheggio saranno fuori dalla Darsena di Viareggio, in prossimità della zona industriale. Unica eccezione, in prossimità dell’evento, l’area Ex-Fervet in via Indipendenza, che ha una capienza di 1.500 autovetture.

Dalle aree parcheggio più lontane saranno in funzione navette circolari di collegamento con la Spiaggia Muraglione, ogni parcheggio avrà servizi WC dedicati e torri faro per un’adeguata illuminazione. Chi viene in moto o motorino potrà posteggiare il proprio mezzo nei parcheggi predisposti ai limiti della Darsena di Viareggio.

L’amministrazione comunale ha anche pianificato un sistema di navette circolari (per definizione, navette che partono dai punti capolinea solo alla presenza dello scambio con altra navetta) in funzione delle ore 10 al fine di fornire un servizio di collegamento verso ogni parcheggio, stazione e punto di raccolta spettatori.

Nei giorni dei JOVA BEACH PARTY, la Darsena di Viareggio sarà chiusa al traffico dalle prime ore del mattino. Per raggiungere la Spiaggia Muraglione si raccomanda l’utilizzo della bicicletta o delle navette circolari, in funzione dalle ore 10 per spettatori, residenti e lavoratori.

Durante i Jova Beach Party si potrà fare il bagno in mare. Grazie al coordinamento di Guardia Costiera, Capitaneria di Porto e degli assistenti bagnanti predisposti, lo specchio acqueo sicuro preposto alla balneazione sarà sorvegliato attraverso l’uso di tecniche tradizionali e d’avanguardia.